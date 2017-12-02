В столкновении грузовика и минивэна пострадали несколько человек

Авария произошла этой ночью.

Сегодня в 01:50 возле села Панкратовка Измалковского района произошло столкновение грузового автомобиля «МАЗ» и минивэна «Фольксваген».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для ликвидации последствий ДТП понадобилась помощь спасателей.



В результате аварии есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ Измалковская РБ.