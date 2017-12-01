Кафе заподозрили в торговле пивом на вынос

Предпринимателя могут оштрафовать за продажу закрытой бутылки пива.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка, сегодня специалистами Управления в одном из предприятий общественного питания, расположенного в поселке Строитель в Ельце зафиксирована продажа алкогольной продукции без вскрытия потребительской тары, а именно стеклянная бутылка пива, в связи с чем в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.



В силу ч. 4 ст. 16 Федерального закона №171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки).