Общество

сегодня, 22:26

Кафе заподозрили в торговле пивом на вынос

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#алкоголь #спиртное
Кафе заподозрили в торговле пивом на вынос

Предпринимателя могут оштрафовать за продажу закрытой бутылки пива.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка, сегодня специалистами Управления в одном из предприятий общественного питания, расположенного в поселке Строитель в Ельце зафиксирована продажа алкогольной продукции без вскрытия потребительской тары, а именно стеклянная бутылка пива, в связи с чем в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

В силу ч. 4 ст. 16 Федерального закона №171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки).
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#алкоголь #спиртное

Комментарии (2)

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10 мкр

14 минут назад
В Погребке на 10 мкр круглосуточно водкой и пивом торгуют и ничего,говорят полицаи крышуют
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Ужас

19 минут назад
Да что вы говорите!?
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