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16 минут назад

Липецкая вечЁрка: сюрпризы декабря, бессмертный пешеход и поле кредитных чудес

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: сюрпризы декабря, бессмертный пешеход и поле кредитных чудес
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 1 декабря.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про прогноз на выходные. Синоптики сулят натуральную зиму, перемежающуюся с неприятностями весны. Спасатели советуют быть начеку!

Не меньше липчан в пятницу волновали подробности отставки судей. Квалификационная коллегия судей Липецкой области рассмотрела обращения и приняла отставки двух судей региона. 

Бурное обсуждение вызвало поведение пешехода на улице Гагарина. Пешеходам уже горел «красный», когда машины тронулись с места. Но один из пересекающих дорогу пешеходов посчитал, что ему не стоит ожидать «зеленого» на разделительной полосе и ринулся под колеса внедорожника. 

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся кредитной доброты. «Берем наугад любое и читаем, что Ролдугина предложила жительнице города Грязи Светлане Н. взять на свое имя кредит и забыть о взаимоотношениях с банком. Мол, ты оставишь себе 40% от суммы, мне отдашь остальные деньги, а весь кредит буду погашать я».

А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось восторгам по поводу официального начала зимы. А вы рады?
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#обзор #события #вечЁрка
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