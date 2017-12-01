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16 минут назад
Липецкая вечЁрка: сюрпризы декабря, бессмертный пешеход и поле кредитных чудес
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 1 декабря.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про прогноз на выходные. Синоптики сулят натуральную зиму, перемежающуюся с неприятностями весны. Спасатели советуют быть начеку!
Не меньше липчан в пятницу волновали подробности отставки судей. Квалификационная коллегия судей Липецкой области рассмотрела обращения и приняла отставки двух судей региона.
Бурное обсуждение вызвало поведение пешехода на улице Гагарина. Пешеходам уже горел «красный», когда машины тронулись с места. Но один из пересекающих дорогу пешеходов посчитал, что ему не стоит ожидать «зеленого» на разделительной полосе и ринулся под колеса внедорожника.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся кредитной доброты. «Берем наугад любое и читаем, что Ролдугина предложила жительнице города Грязи Светлане Н. взять на свое имя кредит и забыть о взаимоотношениях с банком. Мол, ты оставишь себе 40% от суммы, мне отдашь остальные деньги, а весь кредит буду погашать я».
А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось восторгам по поводу официального начала зимы. А вы рады?
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про прогноз на выходные. Синоптики сулят натуральную зиму, перемежающуюся с неприятностями весны. Спасатели советуют быть начеку!
Не меньше липчан в пятницу волновали подробности отставки судей. Квалификационная коллегия судей Липецкой области рассмотрела обращения и приняла отставки двух судей региона.
Бурное обсуждение вызвало поведение пешехода на улице Гагарина. Пешеходам уже горел «красный», когда машины тронулись с места. Но один из пересекающих дорогу пешеходов посчитал, что ему не стоит ожидать «зеленого» на разделительной полосе и ринулся под колеса внедорожника.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся кредитной доброты. «Берем наугад любое и читаем, что Ролдугина предложила жительнице города Грязи Светлане Н. взять на свое имя кредит и забыть о взаимоотношениях с банком. Мол, ты оставишь себе 40% от суммы, мне отдашь остальные деньги, а весь кредит буду погашать я».
А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось восторгам по поводу официального начала зимы. А вы рады?