Общество

43 минуты назад

Ночью тамбовскую трассу у села Косыревка перекроют для ремонта

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#дорожные работы
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Ночью тамбовскую трассу у села Косыревка перекроют для ремонта

2 декабря с 01:00 до 5.00 на 282 километре федеральной трассе Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов в селе Косыревка будет перекрыто движение автотранспорта. В это время над автодорогой строители будут выполнять работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Как сообщает ФКУ «Черноземуправтодор», автомобилистам предлагаются альтернативные маршруты объезда:

1) Автотранспорт, направляющийся со стороны Ельца в сторону Тамбова, сможет объехать этот участок по улице Юношеская, повернув направо непосредственно перед зоной перекрытия. Далее через 3 километра перед АЗС «Газпром» необходимо будет повернуть налево и, проехав ещё 3 километра, выйти на 285 километр трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов.

2) Автотранспорт, направляющийся со стороны Тамбова в сторону Ельца, сможет объехать данный участок по автодороге А-133 вблизи села Хлевное. Для этого на 285 километре трассы Р-119 необходимо будет проехать прямо по путепроводу в сторону Воронежа, не совершая поворот направо в сторону Ельца. Перепробег по данному маршруту составит 55 км.

3) Возможен объезд по автомобильной дороге Боринское-Крутые Хутора-Частая Дубрава с выездом на 272 км автомобильной дороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов. Для этого необходимо на 40 км автомобильной дороги А-133 совершить поворот на село Крутые Хутора. Перепробег по данному маршруту составит 30 км. Непосредственно перед зоной перекрытия имеется постоянный левый разворот в обратное направление.

194
#дорожные работы
1

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