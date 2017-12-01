Ставки по депозитам снизятся до уровня инфляции к 2020 году

Ставки по депозитам для населения могут упасть до целевого уровня инфляции в 4% к 2020 году из-за снижения ключевой ставки Центробанка.

Об этом «Известиям» сообщил замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.



В соответствии с прогнозом академии, за этот период регулятор может постепенно снизить ключевую ставку с 8,25% до 6,5%, при этом объем розничного кредитного портфеля возрастет с 13,8 до 15,2% ВВП. По словам одного из авторов прогноза, Александра Широва, это приведет к росту кредитования бизнеса (до 4 трлн рублей) и снижению ставок депозитов до целевого уровня инфляции (4%).

— В этом случае у россиян не будет стимула открывать банковские вклады и появится склонность к инвестированию в более рискованные активы. Но здесь возникает проблема для государства: нужно будет создать новые инструменты или популяризировать существующие, потому что сейчас они людям не очень понятны, — отметил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что в таком случае население могло бы вкладываться в корпоративные облигации или другие инструменты (ПИФ, НПФ, прямая покупка акций и облигаций).