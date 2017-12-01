В России

42 минуты назад

Ставки по депозитам снизятся до уровня инфляции к 2020 году

64
#инфляция
Ставки по депозитам снизятся до уровня инфляции к 2020 году

Ставки по депозитам для населения могут упасть до целевого уровня инфляции в 4% к 2020 году из-за снижения ключевой ставки Центробанка. 

Об этом «Известиям» сообщил замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

В соответствии с прогнозом академии, за этот период регулятор может постепенно снизить ключевую ставку с 8,25% до 6,5%, при этом объем розничного кредитного портфеля возрастет с 13,8 до 15,2% ВВП. По словам одного из авторов прогноза, Александра Широва, это приведет к росту кредитования бизнеса (до 4 трлн рублей) и снижению ставок депозитов до целевого уровня инфляции (4%).

— В этом случае у россиян не будет стимула открывать банковские вклады и появится склонность к инвестированию в более рискованные активы. Но здесь возникает проблема для государства: нужно будет создать новые инструменты или популяризировать существующие, потому что сейчас они людям не очень понятны, — отметил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что в таком случае население могло бы вкладываться в корпоративные облигации или другие инструменты (ПИФ, НПФ, прямая покупка акций и облигаций).

64
#инфляция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#нефтедобыча #ОПЕК
Заморозка нефтедобычи до 2019 года поможет укреплению рубля

44 минуты назад

В России
Александр Масляков покинул КВН после коррупционного скандала
#КВН #Масляков
Александр Масляков покинул КВН после коррупционного скандала

сегодня, 16:04

В России
Турист из России чуть не погиб в Таиланде
#несчастный случай
Турист из России чуть не погиб в Таиланде

сегодня, 15:54

В России
Составлен антирейтинг российского кино
#рейтинг #кино
Составлен антирейтинг российского кино

сегодня, 15:47

В России
Генералу СК предъявили обвинение во взяточничестве
#взятка #коррупция #Максименко
1
Генералу СК предъявили обвинение во взяточничестве

сегодня, 15:38

В России
Более 9 млрд рублей конфисковали у семьи полковника Захарченко
#коррупция #суд #Дмитрий Захарченко
Более 9 млрд рублей конфисковали у семьи полковника Захарченко

сегодня, 15:24

В России