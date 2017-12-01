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44 минуты назад

Заморозка нефтедобычи до 2019 года поможет укреплению рубля

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#нефтедобыча #ОПЕК

В четверг страны ОПЕК+ приняли решение продлить соглашение о заморозке добычи нефти до 2019 года. Кроме того, к нему присоединились еще две страны — Ливия и Нигерия.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», пролонгация соглашения приведет к росту рубля и увеличению инвестиций.

«Основная идея для инвесторов в рынок РФ — если с политической стороны всё спокойно и нефть растет, значит, можно вкладываться в российские активы. Продление договоренностей о заморозке — очень важный момент, нефтяной рынок продолжит оставаться под контролем ОПЕК+, это означает, что добывающие страны получат дополнительный импульс в экономике», — сказал руководитель отдела портфельных управляющих «БКС Брокер» Максим Двоеглазов.

Кроме того, ожидается, что цена на нефть в 2018 году может достигнуть $70 за баррель, считает эксперт энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко. Однако рост цен на нефть будет ограничен влиянием сланцевой нефти из США.

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#нефтедобыча #ОПЕК

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