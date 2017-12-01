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15-летнего подростка подозревают в нападении на полицейского

5 600
#угон
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15-летнего подростка подозревают в нападении на полицейского

Следственным отделом по Правобережному округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области возбужденно уголовное дело в отношении 15 летнего подростка и его 19 летнего знакомого, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, вечером 16 ноября подростка с его старшим знакомым на улице Боевой проезд пытались задержать за угон автомобиля. При этом, они нанесли оперуполномоченному полиции удары руками в область головы. После чего оба скрылись с места происшествия. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Также в ходе расследования уголовного дела будут установлены все условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления подростком, и предприняты меры для предупреждения преступных деяний среди несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

5 600
#угон
2

Комментарии (5)

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Все нормально

9 минут назад
Ч., Нам не надо не чего не у кого занимать.Не нравиться в России.Уезжай в Америку.
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Валетов

19 минут назад
На бутылки посадить козлят малолетних!
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апа

24 минуты назад
согласен обоих пожизненно
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Юлия

29 минут назад
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Ч.

51 минуту назад
А как поступил бы полицейский в Америке ? Может позаимствовать опыт другого государства ?
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