Общество

сегодня, 16:16

На улице Гагарина пешеход бросился под колеса

13 2217
#нарушение ПДД
3
На улице Гагарина пешеход бросился под колеса

Мужчина перебегал дорогу.

Канал «Дорожный контроль 48» разместил на видеохостинге Youtube запись не самого разумного поведения пешехода. Видеорегистратор запечатлел ситуацию на улице Гагарина, в районе остановки «Быханов сад», произошедшей около 14:45 1 декабря.

В ролике видно, как автомобили, следующие в сторону площади Героев, ожидают зеленого сигнала светофора. Пешеходам уже горел «красный», когда машины тронулись с места. Но один из пересекающих дорогу пешеходов посчитал, что ему не стоит ожидать «зеленого» на разделительной полосе и ринулся под колеса внедорожника. К счастью, водитель успел отреагировать на особо торопливого пешехода.

13 2217
#нарушение ПДД
3

Комментарии (13)

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Как гость
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Пешеход.

11 минут назад
Дибил корреспондента нужно лишить прав пусть , учит мадчасть.
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?????

19 минут назад
Не кто там и не бросается.Я водителю внедорожника надо выписать штраф.Он не прав.
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Липчанин

24 минуты назад
Если бы водитель поехал на зелёный, то и проблем бы не было, а так прекрасно видно что авто поехалон когда пешикам загорелся красный.
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док

29 минут назад
Что за еруду пишите пешеход небросилсяю вы невидели когда бросаются апроедте часа два погороду темы ватит на неделю обсуждений
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Житель липецка

29 минут назад
Ну и что здесь такого таких долбаебов на каждом пешеходном переходе диградирует населения никакого инстинкта самосохраниния нет.мясо
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ГОРОЖАНИН

55 минут назад
И тот кто писал эту статью то же ГАН...ОН
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ГОРОЖАНИН

58 минут назад
Водитель джипа ГАН..ОН
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егор

58 минут назад
по ПДД нужно ждать пока пешеход закончит переходить дорогу даже если там уже красный
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пешеход

сегодня, 16:47
гость , ага, пропустить. Какого лешего он перся вообще не по переходу.
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Эдик

сегодня, 16:45
Осел этот Дк, согласен
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