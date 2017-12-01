На улице Гагарина пешеход бросился под колеса

Мужчина перебегал дорогу.

Канал «Дорожный контроль 48» разместил на видеохостинге Youtube запись не самого разумного поведения пешехода. Видеорегистратор запечатлел ситуацию на улице Гагарина, в районе остановки «Быханов сад», произошедшей около 14:45 1 декабря.



В ролике видно, как автомобили, следующие в сторону площади Героев, ожидают зеленого сигнала светофора. Пешеходам уже горел «красный», когда машины тронулись с места. Но один из пересекающих дорогу пешеходов посчитал, что ему не стоит ожидать «зеленого» на разделительной полосе и ринулся под колеса внедорожника. К счастью, водитель успел отреагировать на особо торопливого пешехода.



