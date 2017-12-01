Общество
сегодня, 16:16
На улице Гагарина пешеход бросился под колеса
13 2217
Мужчина перебегал дорогу.
Канал «Дорожный контроль 48» разместил на видеохостинге Youtube запись не самого разумного поведения пешехода. Видеорегистратор запечатлел ситуацию на улице Гагарина, в районе остановки «Быханов сад», произошедшей около 14:45 1 декабря.
В ролике видно, как автомобили, следующие в сторону площади Героев, ожидают зеленого сигнала светофора. Пешеходам уже горел «красный», когда машины тронулись с места. Но один из пересекающих дорогу пешеходов посчитал, что ему не стоит ожидать «зеленого» на разделительной полосе и ринулся под колеса внедорожника. К счастью, водитель успел отреагировать на особо торопливого пешехода.
В ролике видно, как автомобили, следующие в сторону площади Героев, ожидают зеленого сигнала светофора. Пешеходам уже горел «красный», когда машины тронулись с места. Но один из пересекающих дорогу пешеходов посчитал, что ему не стоит ожидать «зеленого» на разделительной полосе и ринулся под колеса внедорожника. К счастью, водитель успел отреагировать на особо торопливого пешехода.
13 2217
Пешеход.
?????
Липчанин
док
Житель липецка
ГОРОЖАНИН
ГОРОЖАНИН
егор
пешеход
Эдик