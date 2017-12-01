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13 минут назад

Александр Масляков покинул КВН после коррупционного скандала

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#КВН #Масляков
Александр Масляков покинул КВН после коррупционного скандала

Ему приписывают махинации на миллиарды рублей.

Президент международного союза «КВН» Александр Масляков ушел с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственной инициативе, а не из-за проверок прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сообщается, что процедура увольнения с должности директора ГУП «ММЦ Планета КВН» была инициирована Масляковым еще в начале 2017 года «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства».

Ранее международная организация Transparency International, специализирующаяся на борьбе с коррупцией, сообщила об увольнении ведущего Александра Маслякова из-за схем махинаций, к которым он был причастен. Эксперты организации провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Масляков совершил ряд незаконных действий. Как пишет bimru.ru, члены семьи Масляковых фактически получили в свою собственность предприятия и недвижимость КВН. Антикоррупционеры обратили внимание, что здание, подаренное КВН на 50-летие президентом страны Владимиром Путиным, прежде находилось в собственности города Москвы. Стоимость бывшего кинотеатра "Гавана", расположенного на Шереметьевской улице в московском районе Марьина Роща, – более миллиарда рублей без учета стоимости земли.

В мае Transparency International направило заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. В мае 2017 прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Организация оспорила ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ, и только после этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года, сообщает РИА Новости.


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#КВН #Масляков

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