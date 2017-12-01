В России

23 минуты назад

Турист из России чуть не погиб в Таиланде

58
#несчастный случай
Турист из России чуть не погиб в Таиланде

Мужчина сорвался, лазая по балконам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Pattaya Now, российский турист получил серьезные травмы после падения с балкона кондоминиума в курортном городе Паттайя.

Россиянин упал на ограждение с металлическими штырями, один из которых пронзил его ногу насквозь, из-за чего парень не мог освободиться самостоятельно. Инцидент произошел, когда россиянин хотел пробраться в арендованную квартиру через соседний балкон.

Сотрудники кондоминиума вызвали спасателей, которые оказали мужчине, первую помощь и доставили его в ближайшую больницу. Отмечается, что россиянин получил серьезные травмы – он потерял много крови.
58
#несчастный случай

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