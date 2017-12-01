В России
31 минуту назад
Составлен антирейтинг российского кино
Зрители назвали худшие фильмы.
Стали известны самые провальные российские фильмы, сообщает РИА Новости. Список составлен на основе отзывов пользователей портала «КиноПоиск».
В перечень, например, попала лента Сарика Андреасяна «Защитники» (2017), посвященная отряду супергероев из секретной организации «Патриот». Еще одна картина рейтинга — «Кавказская пленница!» (2014), ремейк знаменитой комедии Леонида Гайдая. Кроме того, в список включены ленты «Самый лучший фильм — 2» (2009), «Взломать блогеров» (2016) и «Бригада: наследник» (2012). В перечне также представлены фильмы «Возвращение мушкетеров» (2009) и «Черная роза» (2014), указывает «Газета.ру».
В перечень, например, попала лента Сарика Андреасяна «Защитники» (2017), посвященная отряду супергероев из секретной организации «Патриот». Еще одна картина рейтинга — «Кавказская пленница!» (2014), ремейк знаменитой комедии Леонида Гайдая. Кроме того, в список включены ленты «Самый лучший фильм — 2» (2009), «Взломать блогеров» (2016) и «Бригада: наследник» (2012). В перечне также представлены фильмы «Возвращение мушкетеров» (2009) и «Черная роза» (2014), указывает «Газета.ру».