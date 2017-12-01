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39 минут назад

Генералу СК предъявили обвинение во взяточничестве

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#взятка #коррупция #Максименко
Генералу СК предъявили обвинение во взяточничестве

Известно о четырех эпизодах.

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко, ему предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам получения взяток, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией. Следствие инкриминирует Максименко не менее четырех эпизодов получения взяток.

- На этой неделе Максименко предъявили обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам — (взятка) 1 миллион рублей (от Бадри) Шенгелия и 500 тысяч долларов от (предпринимателя Олега) Шейхаметова. Сегодня его уведомят об окончании следствия и начнут ознакомление с материалами, — сказал собеседник РИА Новости.

Всего Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе две взятки от предпринимателей Бадри Шенгелии и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), получили взятку в 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.
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#взятка #коррупция #Максименко

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