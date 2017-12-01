Общество
54 минуты назад
В павильоне торговали водкой без лицензии
Изъяты 14 бутылок.
В управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратился житель города Липецка с информацией о том, что в одном из павильонов на проспекте Победы реализуется водка по довольно-таки низкой цене.
Накануне сотрудниками Управления потребрынка при проверке данной информации установлен оборот алкогольной продукции в этом павильоне. Также установлено, что предпринимательскую деятельность в павильоне осуществляет индивидуальный предприниматель, у которого лицензии на продажу алкогольной продукции нет, в связи с чем в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте (14 поллитровых бутылок), изъята. Кроме того, при осмотре данной продукции обнаружены признаки подделки федеральных специальных марок, что ставит под сомнение качество алкогольной продукции.
Накануне сотрудниками Управления потребрынка при проверке данной информации установлен оборот алкогольной продукции в этом павильоне. Также установлено, что предпринимательскую деятельность в павильоне осуществляет индивидуальный предприниматель, у которого лицензии на продажу алкогольной продукции нет, в связи с чем в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте (14 поллитровых бутылок), изъята. Кроме того, при осмотре данной продукции обнаружены признаки подделки федеральных специальных марок, что ставит под сомнение качество алкогольной продукции.
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Кук