Общество

54 минуты назад

В павильоне торговали водкой без лицензии

2 197
#алкоголь #спиртное
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В павильоне торговали водкой без лицензии

Изъяты 14 бутылок.

В управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратился житель города Липецка с информацией о том, что в одном из павильонов на проспекте Победы  реализуется водка по довольно-таки низкой цене.

Накануне сотрудниками Управления потребрынка при проверке данной информации установлен оборот алкогольной продукции в этом павильоне. Также установлено, что предпринимательскую деятельность в павильоне осуществляет индивидуальный предприниматель, у которого лицензии на продажу алкогольной продукции нет, в связи с чем в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте (14 поллитровых бутылок), изъята. Кроме того, при осмотре данной продукции обнаружены признаки подделки федеральных специальных марок, что ставит под сомнение качество алкогольной продукции.  
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#алкоголь #спиртное
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Комментарии (2)

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100%

14 минут назад
Это возле автовокзала ? Давно пора закрыть эту рыгаловку !
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Кук

21 минуту назад
Водка дрянь,лучше выпить хорошего пива, немецкого или чешского
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