В павильоне торговали водкой без лицензии

Изъяты 14 бутылок.

В управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратился житель города Липецка с информацией о том, что в одном из павильонов на проспекте Победы реализуется водка по довольно-таки низкой цене.



Накануне сотрудниками Управления потребрынка при проверке данной информации установлен оборот алкогольной продукции в этом павильоне. Также установлено, что предпринимательскую деятельность в павильоне осуществляет индивидуальный предприниматель, у которого лицензии на продажу алкогольной продукции нет, в связи с чем в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте (14 поллитровых бутылок), изъята. Кроме того, при осмотре данной продукции обнаружены признаки подделки федеральных специальных марок, что ставит под сомнение качество алкогольной продукции.