Общество

сегодня, 15:14

Новые остановки на Советской установят до 2018 года

6 369
#остановка #тендер #закупка
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Новые остановки на Советской установят до 2018 года

Все павильоны — антивандальные.

Управление главного смотрителя Липецка проводит ряд тендеров на установку в Липецке павильонов остановок транспорта. Минимальная стартовая стоимость каждого из шести лотов — 222 192 рубля.

Новые остановки в Липецке установят на улице Советской и на Театральной площади. Антивандальные павильоны ожидания транспорта появятся на остановках «Металлург» (вверх и вниз по Советской), «Горького» (аналогично), а также на остановке «Театральная площадь» - в обоих направлениях. Маленькие павильоны — по 4 метра в длину — установят на остановках «Горького», большие — по 6 метров — в остальных случаях. Все места для ожидания транспорта будут единообразны: металлический каркас, крыша с защитой от УФ-лучей, деревянная лавка, антивандальное стекло, зона для рекламы и герб Липецка.

Часть тендеров уже разыграна, их выиграло местное отделение общества инвалидов. Установка павильонов должна завершиться до конца 2017 года.

Напомним, что этим летом в Липецке происходила реконструкция улицы Советская. Здесь появились новый асфальт, плитка в пешеходных зонах, но пропали остановочные павильоны. Они не появились даже к концу сентября, это вызвало возмущение у липчан. В итоге встал вопрос: возвращать старые павильоны или заказывать новые. Выбор, хоть и с опозданием, был сделан в пользу второго варианта. Впрочем, как и объявление торгов: некоторые остановки уже смонтированы.


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#остановка #тендер #закупка
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Комментарии (6)

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Наташа

10 минут назад
что то дороговато.По объявлениям значительно дешевле.
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Алкаш

13 минут назад
Григорьев, За 900 000 — это с защитой от ультразвука? ))
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Григорьев

20 минут назад
Я вообще-то слышал , что 900 000 за остановку. И думаю это реальная сумма
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Алкаш

21 минуту назад
А тут совсем другие цены https://lipetsk.tiu.ru/Ostanovochnyj-pavilon.html
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Алкаш

28 минут назад
222 192 руб. каждая остановка?!
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Липецкий Олень

53 минуты назад
Почему не предусмотрена защита от ультразвука???
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