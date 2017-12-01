Общество
сегодня, 15:14
Новые остановки на Советской установят до 2018 года
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Все павильоны — антивандальные.
Управление главного смотрителя Липецка проводит ряд тендеров на установку в Липецке павильонов остановок транспорта. Минимальная стартовая стоимость каждого из шести лотов — 222 192 рубля.
Новые остановки в Липецке установят на улице Советской и на Театральной площади. Антивандальные павильоны ожидания транспорта появятся на остановках «Металлург» (вверх и вниз по Советской), «Горького» (аналогично), а также на остановке «Театральная площадь» - в обоих направлениях. Маленькие павильоны — по 4 метра в длину — установят на остановках «Горького», большие — по 6 метров — в остальных случаях. Все места для ожидания транспорта будут единообразны: металлический каркас, крыша с защитой от УФ-лучей, деревянная лавка, антивандальное стекло, зона для рекламы и герб Липецка.
Часть тендеров уже разыграна, их выиграло местное отделение общества инвалидов. Установка павильонов должна завершиться до конца 2017 года.
Напомним, что этим летом в Липецке происходила реконструкция улицы Советская. Здесь появились новый асфальт, плитка в пешеходных зонах, но пропали остановочные павильоны. Они не появились даже к концу сентября, это вызвало возмущение у липчан. В итоге встал вопрос: возвращать старые павильоны или заказывать новые. Выбор, хоть и с опозданием, был сделан в пользу второго варианта. Впрочем, как и объявление торгов: некоторые остановки уже смонтированы.
Новые остановки в Липецке установят на улице Советской и на Театральной площади. Антивандальные павильоны ожидания транспорта появятся на остановках «Металлург» (вверх и вниз по Советской), «Горького» (аналогично), а также на остановке «Театральная площадь» - в обоих направлениях. Маленькие павильоны — по 4 метра в длину — установят на остановках «Горького», большие — по 6 метров — в остальных случаях. Все места для ожидания транспорта будут единообразны: металлический каркас, крыша с защитой от УФ-лучей, деревянная лавка, антивандальное стекло, зона для рекламы и герб Липецка.
Часть тендеров уже разыграна, их выиграло местное отделение общества инвалидов. Установка павильонов должна завершиться до конца 2017 года.
Напомним, что этим летом в Липецке происходила реконструкция улицы Советская. Здесь появились новый асфальт, плитка в пешеходных зонах, но пропали остановочные павильоны. Они не появились даже к концу сентября, это вызвало возмущение у липчан. В итоге встал вопрос: возвращать старые павильоны или заказывать новые. Выбор, хоть и с опозданием, был сделан в пользу второго варианта. Впрочем, как и объявление торгов: некоторые остановки уже смонтированы.
6 369
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