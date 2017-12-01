Общество

сегодня, 14:56

В понедельник заработает горячая линия по качеству новогодних подарков

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#Новый год #ёлка #праздник
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В понедельник заработает горячая линия по качеству новогодних подарков

Все желающие смогут получить консультации и разъяснения по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков. С 4 по 18 декабря  все желающие могут получить консультации и разъяснения по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков по телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.

Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с 4 декабря по 18 декабря с 14.00 по 15.45 по телефонам 8(4742) 74-06-32, 74-06-23, 77-16-59, 30-88-49, 30-88-25, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 по номерам 8(4742) 25-09-07; 74-06-27; 74-06-27; 25-76-92; 77-04-13, в Многофункциональный центр 8(4742) 25-76-92, а также в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора в районах области.

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#Новый год #ёлка #праздник
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Комментарии (1)

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Кончита Вуртс

55 минут назад
Со школами и ультразвуком разобрались уже? Ну, тогда и за подарки можно поговорить.
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