Общество

сегодня, 14:51

В Липецкой области обнаружили опасную «незамерзайку»

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#спирт #алкоголь
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В Липецкой области обнаружили опасную «незамерзайку»

Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе проверки оборота спиртосодержащей продукции в одном из магазинов в Грязях в ходе был отобран образец стеклоомывающей жидкости – незамерзающая жидкость стеклоомывающая «RedLine» марки – 30 °С, на этикетке заявлено: «не содержит метанол», емкостью 4,6 л., дата изготовления сентябрь 2017 г., изготовитель ООО «Интер Торг» (105275, г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д. 25, корп. 1).

Согласно протоколу лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, исследованный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола. В Управление Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителя направлены материалы о выявлении стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола для сведения и принятия мер в отношении производителя вышеуказанной продукции.

Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята из оборота в соответствии с протоколами ареста.

В случае приобретения стеклоомывающей жидкости, качество которой вызывает подозрение, липчан просят обращаться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.  

Фото Avito.ru

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#спирт #алкоголь
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Комментарии (5)

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В Грязях

30 минут назад
У Османа в магазине.
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Св

31 минуту назад
Вообще тл такие лучше изопропиловых. Во всем мире пользуются метанолом. А у нас их видите ли пьют. Да пусть пьют алкаши конченые, заботятся блин о них....
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Денатурат

56 минут назад
нехрен её пить!
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В России свой, особый путь

58 минут назад
Липчанин, через жопу!
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Липчанин

сегодня, 15:06
Между тем в странах ЕС, в частности, близких нам Финляндии и Эстонии, метаноловые «незамерзайки» производятся и продаются без ограничений.
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