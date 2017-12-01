В Липецкой области обнаружили опасную «незамерзайку»

Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе проверки оборота спиртосодержащей продукции в одном из магазинов в Грязях в ходе был отобран образец стеклоомывающей жидкости – незамерзающая жидкость стеклоомывающая «RedLine» марки – 30 °С, на этикетке заявлено: «не содержит метанол», емкостью 4,6 л., дата изготовления сентябрь 2017 г., изготовитель ООО «Интер Торг» (105275, г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д. 25, корп. 1).

Согласно протоколу лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, исследованный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола. В Управление Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителя направлены материалы о выявлении стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола для сведения и принятия мер в отношении производителя вышеуказанной продукции.

Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята из оборота в соответствии с протоколами ареста.

В случае приобретения стеклоомывающей жидкости, качество которой вызывает подозрение, липчан просят обращаться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

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