Общество

сегодня, 14:41

Сосульки высотой в два с лишним этажа сбили

8 517
#сосулька #ЖКХ
3
Сосульки высотой в два с лишним этажа сбили

Директор управляющей компании отчитался перед GOROD48.

Накануне мы рассказали о том, что над липчанами нависли сосульки высотой в два с лишним этажа. Жильцы дома №28/5 по улице Терешковой пожаловались на  угрозу их жизни и здоровью: над ними навис "Дамоклов меч" высотой в 2,5 этажа. Снимки гигантских сосулек появились в соцсетях. 

Сегодня директор Городской управляющей компании "Центральная Л" Александр Шальнев отчитался перед GOROD48 - сосульки с кровли уже сбили, и жильцам многоквартирного дома больше ничего не угрожает. 

Напомним, что в Липецке открыта «горячая линия» по сосулькам и уборке снега. Жаловаться можно по телефону 22–95–58.

img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
8 517
#сосулька #ЖКХ
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрий

25 минут назад
Сегодня проходил флюорографию, Вы бы видели, что творится в областном тубдиспансере на Циолковского, вот где никому нет дела, а народу в течении дня там проходит масса
ответить

Валентина "Шанхай" МАТvИЕНКО

49 минут назад
Лазером их!
ответить

Сосульки в 3,5 этажа

51 минуту назад
Потеплело и мы растем!
ответить

Сосульки

54 минуты назад
паша, в былые времена открывали окно и сами сбивали, а не ныли. 20 лет прожил на пятом этаже, не умер сбив сосульки. Сейчас только бухать умеете и ныть.
ответить

паша

сегодня, 15:14
надо было чтобы управляющий так же отчитался о том что сделано чтобы больше такого не повторилось
ответить

гостья

сегодня, 15:00
А сколько еще не сбили?!!
ответить

Из мухи слона

сегодня, 14:55
Это те вчерашние небольшие сосульки, которые почему-то решили назвать "два с половиной этажа"?
ответить

Калдырь

сегодня, 14:52
Вот это достижение!!! Браво.
ответить

Еще в рубрике

В павильоне торговали водкой без лицензии
#алкоголь #спиртное
2
В павильоне торговали водкой без лицензии

55 минут назад

Общество
Новые остановки на Советской установят до 2018 года
#остановка #тендер #закупка
6
Новые остановки на Советской установят до 2018 года

сегодня, 15:14

Общество
В понедельник заработает горячая линия по качеству новогодних подарков
#Новый год #ёлка #праздник
1
В понедельник заработает горячая линия по качеству новогодних подарков

сегодня, 14:56

Общество
В Липецкой области обнаружили опасную «незамерзайку»
#спирт #алкоголь
5
В Липецкой области обнаружили опасную «незамерзайку»

сегодня, 14:51

Общество
На окраинах Липецка отключат воду
#водоснабжение
2
На окраинах Липецка отключат воду

сегодня, 13:47

Общество
ГИБДД будет выявлять нарушения правил перевозки детей
#правила дорожного движения
6
ГИБДД будет выявлять нарушения правил перевозки детей

сегодня, 13:39

Общество