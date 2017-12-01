Общество
сегодня, 14:41
Сосульки высотой в два с лишним этажа сбили
Директор управляющей компании отчитался перед GOROD48.
Накануне мы рассказали о том, что над липчанами нависли сосульки высотой в два с лишним этажа. Жильцы дома №28/5 по улице Терешковой пожаловались на угрозу их жизни и здоровью: над ними навис "Дамоклов меч" высотой в 2,5 этажа. Снимки гигантских сосулек появились в соцсетях.
Сегодня директор Городской управляющей компании "Центральная Л" Александр Шальнев отчитался перед GOROD48 - сосульки с кровли уже сбили, и жильцам многоквартирного дома больше ничего не угрожает.
Напомним, что в Липецке открыта «горячая линия» по сосулькам и уборке снега. Жаловаться можно по телефону 22–95–58.
Сегодня директор Городской управляющей компании "Центральная Л" Александр Шальнев отчитался перед GOROD48 - сосульки с кровли уже сбили, и жильцам многоквартирного дома больше ничего не угрожает.
Напомним, что в Липецке открыта «горячая линия» по сосулькам и уборке снега. Жаловаться можно по телефону 22–95–58.
Юрий
Валентина "Шанхай" МАТvИЕНКО
Сосульки в 3,5 этажа
Сосульки
паша
гостья
Из мухи слона
Калдырь