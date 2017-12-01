Спорт

4 минуты назад

Липчанка попала на пьедестал почета в Кубке России по самбо

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#Самбо #Ирина Харионова
Липчанка попала на пьедестал почета в Кубке России по самбо

Ирина Харитонова уже стучится в двери сборной страны.

«Звездочка» липецкого спорта Ирина Харитонова, которая становилась призером первенства России и различных международных соревнований по самбо среди юниорок, теперь отличилась и на взрослом уровне.

В «альма-матер» российской самообороны без оружия Кстово Нижегородской области прошел Кубок страны, по итогам которого Ирина завоевала «бронзовую» награду в весовой категории о 80 кг. Всего Ирина провела три схватки, и в двух вышла победительницей.

В первом поединке она не оставила шансов сопернице из Москвы. В полуфинале Харитонова встретилась с самбисткой из Твери Дайной Амбарцумовой и в упорной схватке вынуждены была уступить. Ирине предстояла встреча за «бронзу» с соперницей из Свердловской области и, несмотря на разочарование от предыдущего поражения, липчанка сумела одержать победу и заняла третье место.

В финале Амбарцумова уступила Жанаре Кусановой из Оренбурга.

Попадание на пьедестал почета дало возможность Ирине попасть в сборную страны по самбо, и теперь спортсменка будет готовиться к выступлению на взрослых международных соревнованиях.

Напомним, что Ирина Харитонова – уроженка Ельца, о уже много лет живет и тренируется в Липецке. На высокий уровень во дворце спорта «Спартак» ее вывел тренер ОК СШОР Вячеслав Лупоносов.

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#Самбо #Ирина Харионова

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