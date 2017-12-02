Экономика

47 минут назад

В Липецкой области самое дорогое в Черноземье молоко

2 233
#цены
В Липецкой области самое дорогое в Черноземье молоко


Молоко оказалось единственным продуктом в Липецкой области - лидером по стоимости среди регионов Центрального Черноземья.

В то же время в Липецкой области оказались самые дешевые в Черноземье вареная колбаса, пшено, яйца, ржаной хлеб, морковь, сообщает Липецкстат.

Самыми дорогими оказались Тамбовская и Воронежская области, где на начало ноября зафиксировано больше всего максимальных цен на продукты питания из обследуемого списка.

Так, стоимость литра молока составила 51,49 рубля, тогда как в Белгородской области средняя цена на молоко была всего 42,45 рублей. 

Килограмм вареной колбасы в среднем стоил 295,71 рублей (в Курской области — 317,42 рубля), десяток яиц — 44,82 рубля против 48,45 рубля в Тамбовской области. Минимальной оказалась разница в цене на пшено: в Липецкой области его стоимость составила 22,39 рублей, в Тамбовской — 23,66 рублей. В то же время более 30% оказалась разница в цене на ржаной хлеб — от 28,80 рублей в Липецкой области до 37,99 рублей в Воронежской. Килограмм моркови в нашем регионе стоил 17,70 рублей, в Курской — 20,12 рублей. 

Литр водки в Липецкой области стоил562,56 рублей. Дешевле всего покупать водку было в Белгородской области (545,33 рубля), самая дорогая водка оказалась в Воронежской области (675,89 рубля).

2 233
#цены

Комментарии (2)

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Калдырь

10 минут назад
Зато у нас салат оливье подешевел на 1,6%.
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москвич

14 минут назад
у вас тут все дорогое очуметь какое. особенно входной билет в бизнес
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