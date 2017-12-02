﻿Выручка на каждой зарегистрированной кассе увеличилась в среднем в 1,5 раза

Первые итоги кампании по переходу предпринимателей региона на новый порядок применения контрольно-кассовой техники подвели в управлении Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области. Так, онлайн-кассы общим числом 11 030 на сегодняшний день зарегистрировали 3590 налогоплательщиков.

Применение онлайн-касс позволило легализовать выручку предпринимателей, вывести из тени получаемые ими доходы. С момента начала применения онлайн-касс выручка на каждую зарегистрированную на территории региона кассу увеличилась в 1,5 раза, что в целом составляет 17,2 млрд рублей ежемесячно.



Также за 9 месяцев налоговики провели 433 проверки по выявлению и пресечению нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники, нарушения выявлены в 98,8%. Основные - это неприменение ККТ, несоблюдение порядка ведения кассовых операций и использования специальных банковских счетов. Общая сумма штрафов на нарушителей составила 7,8 млн. рублей, из которых 7,5 млн рублей нарушители уже оплатили в бюджет.