Экономика

50 минут назад

﻿Выручка на каждой зарегистрированной кассе увеличилась в среднем в 1,5 раза

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#налоги
﻿Выручка на каждой зарегистрированной кассе увеличилась в среднем в 1,5 раза

Первые итоги кампании по переходу предпринимателей региона на новый порядок применения контрольно-кассовой техники подвели в управлении Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области. Так, онлайн-кассы общим числом 11 030 на сегодняшний день зарегистрировали 3590 налогоплательщиков.

Применение онлайн-касс позволило легализовать выручку предпринимателей, вывести из тени получаемые ими доходы. С момента начала применения онлайн-касс выручка на каждую зарегистрированную на территории региона кассу увеличилась в 1,5 раза, что в целом составляет 17,2 млрд рублей ежемесячно.

Также за 9 месяцев налоговики провели 433 проверки по выявлению и пресечению нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники, нарушения выявлены в 98,8%. Основные - это неприменение ККТ, несоблюдение порядка ведения кассовых операций и использования специальных банковских счетов. Общая сумма штрафов на нарушителей составила 7,8 млн. рублей, из которых 7,5 млн рублей нарушители уже оплатили в бюджет. 

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#налоги

Комментарии (2)

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Человек

27 минут назад
Налоговая лучше бы за крупными сетями следили а то уже не знают как предпринемателей обложить. Просто бесит. Задавали малый бизнес.
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че

43 минуты назад
А где денюжки
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