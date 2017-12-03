В Липецкой области до +4 ночью и до +6 днем

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем также небольшие, а в отдельных районах умеренные дожди.

Ветер южный с переходом на западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от +1 до +6.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем 3-5 тепла.