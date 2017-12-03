Погода в Липецке

сегодня, 14:08

В Липецкой области до +4 ночью и до +6 днем

2 272
#потепление
В Липецкой области до +4 ночью и до +6 днем

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем также небольшие, а в отдельных районах умеренные дожди.

Ветер южный с переходом на западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от +1 до +6. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем 3-5 тепла. 

2 272
#потепление

Комментарии (2)

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БСМП

5 минут назад
Грёбаная погода......где ты зима?Мать твою!!
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недовольный

43 минуты назад
отвратительная погода декабрь не забудьте зонты ужас мрак
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