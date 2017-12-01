99 900 рублей украли у неосмотрительной пенсионерки

Женщина хранила карты вместе с паролями.

Данковский городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительнице в краже и попытке хищения. Пострадала от действий преступницы одна и та же женщина.



Как указано в приговоре, злоумышленница украла у потерпевшей косметичку, в которой хранились сбережения: 3 200 рублей наличными и три пластиковых банковских карта с пин-кодами к ним. Здесь-то подсудимая и знатно поживилась. В течение пяти дней женщина снимала деньги в карт в банкоматах Данкова. За этот период злоумышленница успела похитить со счетов 99 900 рублей. Ущерб мог бы быть еще больше, но пенсионерка вовремя спохватилась, заблокировала карту и не дала похитить у себя еще 46 000 рублей.



Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением. Суд учел как смягчающие обстоятельства явку с повинной, частичное возмещение ущерба, наличие у подсудимой двоих малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном.



Суд признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде условного срока в шесть месяцев с испытательным сроком в один год. Кроме того, ей придется вернуть пенсионерке всю похищенную сумму.