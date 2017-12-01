Происшествия

42 минуты назад

99 900 рублей украли у неосмотрительной пенсионерки

3 407
#кража #банковская карта
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99 900 рублей украли у неосмотрительной пенсионерки

Женщина хранила карты вместе с паролями.

Данковский городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительнице в краже и попытке хищения. Пострадала от действий преступницы одна и та же женщина.

Как указано в приговоре, злоумышленница украла у потерпевшей косметичку, в которой хранились сбережения: 3 200 рублей наличными и три пластиковых банковских карта с пин-кодами к ним. Здесь-то подсудимая и знатно поживилась. В течение пяти дней женщина снимала деньги в карт в банкоматах Данкова. За этот период злоумышленница успела похитить со счетов 99 900 рублей. Ущерб мог бы быть еще больше, но пенсионерка вовремя спохватилась, заблокировала карту и не дала похитить у себя еще 46 000 рублей.

Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением. Суд учел как смягчающие обстоятельства явку с повинной, частичное возмещение ущерба, наличие у подсудимой двоих малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Суд признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде условного срока в шесть месяцев с испытательным сроком в один год. Кроме того, ей придется вернуть пенсионерке всю похищенную сумму.
3 407
#кража #банковская карта
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Комментарии (3)

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Липчанка

2 минуты назад
Все кричат,что пенсии маленькие!
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Отпетушитель

15 минут назад
Что скажите по этому громкому делу?
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Мужик

25 минут назад
Почему к бабам всегда снисходительно относятся?
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