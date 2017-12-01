На окраинах Липецка отключат воду

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в воскресенье 3 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды потребителям частного сектора района «Опытной станции»:

- ул. Пришвина; - ул. Новотепличная; - пер. Беговой; - ул. Ягодная; - ул. Раздольная; - ул. Новая; - ул. Вольная; - ул. Ясная; - ул. Утренняя; - ул. Отрадная; - ул. Совхозная; - ул. Лучистая; - ул. Просторная; - ул. СНТ Металлург, 1. В понедельник 4 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: - ул. Центральная, 6; 7; 8; 9; 10; 10а; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; - частный сектор: ул. Писарева; ул. Постышева; ул. Олимпийская; ул. Варшавская; ул. Зорге; ул. Бурлакова; ул. Добровская; ул. Патриотическая; ул. Дачная; ул. Комсомольская; ул. Тихая; ул. Светлова; ул. Ярославская; ул. 1-я Лесная; ул. Артёма; ул. Железногорская.