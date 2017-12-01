Общество

59 минут назад

На окраинах Липецка отключат воду

1 491
#водоснабжение
На окраинах Липецка отключат воду

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в воскресенье 3 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды потребителям частного сектора района «Опытной станции»:

- ул. Пришвина;

- ул. Новотепличная;

- пер. Беговой;

- ул. Ягодная;

- ул. Раздольная;

- ул. Новая;

- ул. Вольная;

- ул. Ясная;

- ул. Утренняя;

- ул. Отрадная;

- ул. Совхозная;

- ул. Лучистая;

- ул. Просторная;

- ул. СНТ Металлург, 1.

В понедельник 4 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. Центральная, 6; 7; 8; 9; 10; 10а; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;

- частный сектор: ул. Писарева; ул. Постышева; ул. Олимпийская; ул. Варшавская; ул. Зорге; ул. Бурлакова; ул. Добровская; ул. Патриотическая; ул. Дачная; ул. Комсомольская; ул. Тихая; ул. Светлова; ул. Ярославская; ул. 1-я Лесная; ул. Артёма; ул. Железногорская.

1 491
#водоснабжение

Комментарии (1)

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гость

10 минут назад
воду дадут опять в 3 часа ночи
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