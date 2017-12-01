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На окраинах Липецка отключат воду
В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в воскресенье 3 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды потребителям частного сектора района «Опытной станции»:
- ул. Пришвина;
- ул. Новотепличная;
- пер. Беговой;
- ул. Ягодная;
- ул. Раздольная;
- ул. Новая;
- ул. Вольная;
- ул. Ясная;
- ул. Утренняя;
- ул. Отрадная;
- ул. Совхозная;
- ул. Лучистая;
- ул. Просторная;
- ул. СНТ Металлург, 1.
В понедельник 4 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
- ул. Центральная, 6; 7; 8; 9; 10; 10а; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
- частный сектор: ул. Писарева; ул. Постышева; ул. Олимпийская; ул. Варшавская; ул. Зорге; ул. Бурлакова; ул. Добровская; ул. Патриотическая; ул. Дачная; ул. Комсомольская; ул. Тихая; ул. Светлова; ул. Ярославская; ул. 1-я Лесная; ул. Артёма; ул. Железногорская.
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