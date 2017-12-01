Общество

сегодня, 13:39

ГИБДД будет выявлять нарушения правил перевозки детей

3 477
#правила дорожного движения
ГИБДД будет выявлять нарушения правил перевозки детей

С 4 по 6 декабря на территории Липецкой области пройдут массовые проверки использования детских удерживающих устройств.

Как сообщает УГИБДД по региону, автоинспекторы будут осуществлять дежурства у образовательных организаций, детских садов. Госавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере обязаны воспитывать законопослушных участников дорожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности расстояния.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.

3 477
#правила дорожного движения

Комментарии (3)

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Марфа

10 минут назад
Вопрос: если в салоне трое детей без кресел, то штраф все равно 3 тысячи или 3*3=9 тысяч?
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водитель со стажем.....

57 минут назад
Обычно явление - дети по салону гуляют. И таких в Липецке 1000
ответить

321

сегодня, 13:44
Новый год на носу а подарки в москву не собраны. Будем выявлять все.
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