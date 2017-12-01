ГИБДД будет выявлять нарушения правил перевозки детей

С 4 по 6 декабря на территории Липецкой области пройдут массовые проверки использования детских удерживающих устройств.

Как сообщает УГИБДД по региону, автоинспекторы будут осуществлять дежурства у образовательных организаций, детских садов. Госавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере обязаны воспитывать законопослушных участников дорожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности расстояния.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.