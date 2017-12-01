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13 минут назад
Американские СМИ не смогут посещать Госдуму
Данная мера станет ответом на лишение телеканала RT аккредитации в Конгрессе США.
Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова предложила ввести запрет на посещение палаты для журналистов всех американских СМИ. Данная мера станет ответом на лишение телеканала RT аккредитации в Конгрессе США, - передает "Интерфакс".
Госдума на следующей неделе рассмотрит постановление о запрете посещения Госдумы журналистам всех американских СМИ, - заявила председатель комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова.
"В понедельник состоится внеочередное заседание комитета, на котором будем рассматривать проект постановления, дальше этот проект постановления будет внесен на Совете Думы во вторник, в среду - на заседании Госдумы. (...) Это запрет на посещение Госдумы журналистам, представляющих все американские СМИ", - сказала она журналистам в пятницу.
Кроме того, Госдума будет рекомендовать региональным заксобраниям закрыть доступ в свои здания для всех американских СМИ. "Мы также своим решением хотим обратиться к нашим законодательным органам субъектов РФ с тем, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение", - заявила Савастьянова.
По ее словам, предложение закрыть доступ в Госдуму журналистам всех американских СМИ является ответом на отзыв аккредитации Russia Today в Конгресс США.
"Чем это вызвано: решение по Russia Today по лишению аккредитации. Мы своим решением, вынося (свои предложения) на рассмотрение совета Думы и на пленарное заседание о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и право на получение объективной информации... Мы бы хотели, чтобы это была не просто наша оценка. Наша позиция должна быть деятельной - не только высказать свои предложения, но и принять те решения, которые позволяют эти проблемы решать", - сказала Савастьянова.
На этой неделе исполкома корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крэйг Кэплэн заявил, что исполнительный комитет 21 ноября единогласно проголосовал за аннулирование аккредитации Russia Today после признания телеканала иноагентом. В Госдуме после этого заявили, что нижняя палата российского парламента может закрыть для СМИ-иноагентов вход в Госдуму.
Госдума ранее уже зеркально ответила на действия Вашингтона, объявившего RT иностранным агентом со всеми вытекающими отсюда по закону последствиями. Она инициировала и приняла закон о возможности отнесения иностранным СМИ к иноагентам.
Госдума на следующей неделе рассмотрит постановление о запрете посещения Госдумы журналистам всех американских СМИ, - заявила председатель комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова.
"В понедельник состоится внеочередное заседание комитета, на котором будем рассматривать проект постановления, дальше этот проект постановления будет внесен на Совете Думы во вторник, в среду - на заседании Госдумы. (...) Это запрет на посещение Госдумы журналистам, представляющих все американские СМИ", - сказала она журналистам в пятницу.
Кроме того, Госдума будет рекомендовать региональным заксобраниям закрыть доступ в свои здания для всех американских СМИ. "Мы также своим решением хотим обратиться к нашим законодательным органам субъектов РФ с тем, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение", - заявила Савастьянова.
По ее словам, предложение закрыть доступ в Госдуму журналистам всех американских СМИ является ответом на отзыв аккредитации Russia Today в Конгресс США.
"Чем это вызвано: решение по Russia Today по лишению аккредитации. Мы своим решением, вынося (свои предложения) на рассмотрение совета Думы и на пленарное заседание о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и право на получение объективной информации... Мы бы хотели, чтобы это была не просто наша оценка. Наша позиция должна быть деятельной - не только высказать свои предложения, но и принять те решения, которые позволяют эти проблемы решать", - сказала Савастьянова.
На этой неделе исполкома корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крэйг Кэплэн заявил, что исполнительный комитет 21 ноября единогласно проголосовал за аннулирование аккредитации Russia Today после признания телеканала иноагентом. В Госдуме после этого заявили, что нижняя палата российского парламента может закрыть для СМИ-иноагентов вход в Госдуму.
Госдума ранее уже зеркально ответила на действия Вашингтона, объявившего RT иностранным агентом со всеми вытекающими отсюда по закону последствиями. Она инициировала и приняла закон о возможности отнесения иностранным СМИ к иноагентам.