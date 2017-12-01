Спасатели передают экстренное предупреждение

В области возможны гололед и сильный ветер.

Сегодня с 18.00 и до 18.00 субботы в Липецкой области ожидаются дожди, местами сильные, ночью местами с мокрым снегом. Местами туман, на дорогах гололедица, ночью местами гололед. Ветер южный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с., днем 10-15 м/с.



В связи с этим, Главное управление МЧС РФ по Липецкой области предупреждает жителей региона о необходимости соблюдать осторожность при гололеде и сильном ветре.

