Общество

17 минут назад

Спасатели передают экстренное предупреждение

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#ветер
Спасатели передают экстренное предупреждение

В области возможны гололед и сильный ветер.

Сегодня с 18.00 и до 18.00 субботы в Липецкой области ожидаются дожди, местами сильные, ночью местами с мокрым снегом. Местами туман, на дорогах гололедица, ночью местами гололед. Ветер южный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с., днем 10-15 м/с. 

В связи с этим, Главное управление МЧС РФ по Липецкой области предупреждает жителей региона о необходимости соблюдать осторожность при гололеде и сильном ветре.
341
#ветер

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