В мире

20 минут назад

Генконсульство РФ выяснит обстоятельства смерти россиянки в Турции

51
#Россия #Турция #Стамбул #гибель россиянки
Генконсульство РФ выяснит обстоятельства смерти россиянки в Турции

По данным местных СМИ, тело девушки со следами насилия было найдено 18 ноября в автомашине.

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило факт смерти 19-летней гражданки России Татьяны Чехрановой. Дипломаты выясняют обстоятельства ее кончины, - сообщает РИА-Новости.

Ранее российские СМИ сообщили, что труп Чехрановой, которая отправилась в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции, был обнаружен 18 ноября в машине со следами насилия.

"Факт смерти россиянки подтверждаем. Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало", — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что неподалеку от Стамбула было обнаружено тело гражданки РФ со следами насилия. Труп девушки нашли 18 ноября в машине. В настоящее время полиция Турции проводит расследование по этому делу.
51
#Россия #Турция #Стамбул #гибель россиянки

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Банк Австралии по ошибке подарил студентке 3 млн евро
#Австралия #банк #ошибка
Банк Австралии по ошибке подарил студентке 3 млн евро

6 минут назад

В мире
Аргентина признала гибель своей подлодки и всех моряков
#Аргентина #подлодка
Аргентина признала гибель своей подлодки и всех моряков

сегодня, 11:43

В мире
Автомат по продаже биткоинов поставили в Кипре
#биткоин #продажа #криптовалюта
Автомат по продаже биткоинов поставили в Кипре

вчера, 13:58

В мире
Режим ЧС на Бали продлили до 10 декабря
#Бали #вулкан #эвакуация
Режим ЧС на Бали продлили до 10 декабря

вчера, 13:51

В мире
Америка призвала весь мир разорвать отношения с КНДР
#США #КНДР
Америка призвала весь мир разорвать отношения с КНДР

вчера, 13:15

В мире
Генерал выпил яд после приговора трибунала
#отравление #трибунал
Генерал выпил яд после приговора трибунала

29.11.2017 16:20

В мире