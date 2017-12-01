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20 минут назад
Генконсульство РФ выяснит обстоятельства смерти россиянки в Турции
По данным местных СМИ, тело девушки со следами насилия было найдено 18 ноября в автомашине.
Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило факт смерти 19-летней гражданки России Татьяны Чехрановой. Дипломаты выясняют обстоятельства ее кончины, - сообщает РИА-Новости.
Ранее российские СМИ сообщили, что труп Чехрановой, которая отправилась в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции, был обнаружен 18 ноября в машине со следами насилия.
"Факт смерти россиянки подтверждаем. Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало", — сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что неподалеку от Стамбула было обнаружено тело гражданки РФ со следами насилия. Труп девушки нашли 18 ноября в машине. В настоящее время полиция Турции проводит расследование по этому делу.
Ранее российские СМИ сообщили, что труп Чехрановой, которая отправилась в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции, был обнаружен 18 ноября в машине со следами насилия.
"Факт смерти россиянки подтверждаем. Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало", — сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что неподалеку от Стамбула было обнаружено тело гражданки РФ со следами насилия. Труп девушки нашли 18 ноября в машине. В настоящее время полиция Турции проводит расследование по этому делу.