Погода в Липецке

47 минут назад

Южный ветер принесет в Липецкую область резкое потепление

3 305
#потепление
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Южный ветер принесет в Липецкую область резкое потепление

Температура воздуха поднимется на 7 градусов выше нормы.

В ближайшие 3 суток под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области ожидаются осадки различной интенсивности преимущественно в виде дождя, также возможно усиление южного ветра. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 2 и 3 декабря выше климатической нормы на 4-6 градусов и составят 0-2 градуса тепла, 4 декабря выше на 7 градусов и составят 2-4 градуса тепла.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области облачно, дожди, местами сильные, ночью местами с мокрым снегом, возможен туман, на дорогах гололедица, ночью также возможен гололед. Ветер южный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно, ночью сильные, а днем умеренные дожди. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем 0-2 тепла. 

День 2 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов ниже нуля.

3 305
#потепление
1

Комментарии (3)

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Ужас

13 минут назад
Хоть гавнище все смоет, а то понасыпали песка! Обещали ведь реагенты сыпать
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яс

31 минуту назад
уж скорей бы весна
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777

42 минуты назад
Фууууу опять слякоть(
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