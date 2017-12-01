Южный ветер принесет в Липецкую область резкое потепление

Температура воздуха поднимется на 7 градусов выше нормы.

В ближайшие 3 суток под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области ожидаются осадки различной интенсивности преимущественно в виде дождя, также возможно усиление южного ветра. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 2 и 3 декабря выше климатической нормы на 4-6 градусов и составят 0-2 градуса тепла, 4 декабря выше на 7 градусов и составят 2-4 градуса тепла.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области облачно, дожди, местами сильные, ночью местами с мокрым снегом, возможен туман, на дорогах гололедица, ночью также возможен гололед. Ветер южный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно, ночью сильные, а днем умеренные дожди. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем 0-2 тепла.

День 2 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов ниже нуля.