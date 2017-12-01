В липецком ТРЦ нашли сомнительную парфюмерию

Эксперты указали на поддельный «Chanel».

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального УМВД в отношении местной бизневумен. Владелицу торговой точки уличили в торговле сомнительной парфюмерией.



Как указано в документах суда, проверка пришла в бутик торгово-развлекательного центра «Малибу» в феврале. В отделе «Наливные духи» люди в погонах заметили флаконы с парфюмом с лейблом «Chanel». При выяснении обстоятельств оказалось, что у торговой точки не было разрешения на реализацию ароматов от французского дома моды. Кроме того, экспертиза установила, что товары из отдела мало не соответствуют оригинальным образцам парфюмерии. На владелицу бизнеса составили протокол за допуск к реализации продукции с незаконным использованием товарного знака «Chanel».



Суд вынес решение наказать бизнесвумен штрафом в 50 000 рублей. Вся контрафактная продукция изъята..