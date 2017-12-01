Свалка на территории Студеновского карьера ликвидирована

А виновный оштрафован.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, туда поступило обращение о выбросе отходов производства и потребления, а также строительного мусора на территории бывшего Студеновского карьера (с фотоматериалами, подтверждающими факт сброса мусора).

Сотрудники управления рассмотрели данное обращение с выездом на место. По результатам осмотра местности и засвидетельствования факта незаконного сброса мусора было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.2. КоАП РФ "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами". В ходе осуществления проверочных мероприятий было установлено виновное лицо, которое привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Выявленная свалка уже ликвидирована.