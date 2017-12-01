В Липецке - 6752 гектаров зелени

А уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке характеризуется последние 3 года как низкий.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, в газете «Природно-ресурсные ведомости» опубликован проект 26-го Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году».



Согласно данному докладу, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке характеризуется последние 3 года как низкий, количество выявленных случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ год от года снижается.



Что касается сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, в 2016 году в городе Липецке этот показатель составил 66,4 млн. метров кубических - это средний показатель по России. Важно отметить, что качество сбрасываемых загрязненных сточных вод в текущем году удалось значительно улучшить, а объем - уменьшить.



В сфере деятельности по вывозу и переработке отходов в Липецке тоже есть успехи: на полигоны отправлено 16,8 тысяч тонн твердых бытовых и коммунальных отходов – этот показатель намного меньше, чем у 67 остальных крупных городов. На мусороперебатывающие заводы вывезено 0,14 млн. тонн отходов.



По площади зеленых насаждений среди представленных в рейтинге городов Липецк находится в середине списка: в нашем городе 6752 гектаров зелени, что больше показателя 2015 года на 325 гектаров. Кроме того, по сравнению с 2015 годом в 2016 году в Липецке почти в 2 раза увеличилась площадь, убираемая механизированным способом, и составила чуть более 8210 тысяч квадратных метров.