Общество

сегодня, 12:11

В Липецке - 6752 гектаров зелени

1 109
#экология
1
В Липецке - 6752 гектаров зелени

А уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке характеризуется последние 3 года как низкий.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, в газете «Природно-ресурсные ведомости» опубликован проект 26-го Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году».

Согласно данному докладу, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке характеризуется последние 3 года как низкий, количество выявленных случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ год от года снижается.

Что касается сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, в 2016 году в городе Липецке этот показатель составил 66,4 млн. метров кубических - это средний показатель по России. Важно отметить, что качество сбрасываемых загрязненных сточных вод в текущем году удалось значительно улучшить, а объем - уменьшить.

В сфере деятельности по вывозу и переработке отходов в Липецке тоже есть успехи: на полигоны отправлено 16,8 тысяч тонн твердых бытовых и коммунальных отходов – этот показатель намного меньше, чем у 67 остальных крупных городов. На мусороперебатывающие заводы вывезено 0,14 млн. тонн отходов.

По площади зеленых насаждений среди представленных в рейтинге городов Липецк находится в середине списка: в нашем городе 6752 гектаров зелени, что больше показателя 2015 года на 325 гектаров. Кроме того, по сравнению с 2015 годом в 2016 году в Липецке почти в 2 раза увеличилась площадь, убираемая механизированным способом, и составила чуть более 8210 тысяч квадратных метров.
1 109
#экология
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липа

12 минут назад
6752га это сколько по отношению к площадям, занимаемым ТРК, ТРЦ, гаражам и стоянкам а/т? А на каждого жителя? КАКАЯ "Экологичная статистика", просто диву даешься......
ответить

Еще в рубрике

Спасатели передают экстренное предупреждение
#ветер
Спасатели передают экстренное предупреждение

17 минут назад

Общество
В липецком ТРЦ нашли сомнительную парфюмерию
#контрафакт #торговля #штраф
В липецком ТРЦ нашли сомнительную парфюмерию

47 минут назад

Общество
С берегов рек вывезли 4 тысячи кубометров мусора
#река #скалка #экология
2
С берегов рек вывезли 4 тысячи кубометров мусора

50 минут назад

Общество
Свалка на территории Студеновского карьера ликвидирована
#свалка #мусор #экология
1
Свалка на территории Студеновского карьера ликвидирована

54 минуты назад

Общество
Дороги, строительство и благоустройство — основные траты в регионе
#тендер #закупки #рейтинг
3
Дороги, строительство и благоустройство — основные траты в регионе

сегодня, 11:58

Общество
В Липецкой области обнаружена опасная свалка
#экология
1
В Липецкой области обнаружена опасная свалка

сегодня, 11:51

Общество