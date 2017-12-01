Дороги, строительство и благоустройство — основные траты в регионе

Ведомства потратили уже 25 млрд рублей.

Официальный сайт единой информационной системы государственных закупок РФ представил данные топ-рейтингов по тендерам с начала 2017 года. Свои лидеры в сфере осваивания бюджета есть и у Липецкой области.



«Королем госзаказа» в регионе оказалось казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области». С начала года организация освоила уже более 3,5 млрд рублей. На втором месте — строители, управление капитального строительства региона. Казенное учреждение оформило договоров на 2,7 млрд рублей. В топ-3 также попало управление главного смотрителя Липецка, которое еще полгода назад было на вершине промежуточного рейтинга. За ведомством по контролю за благоустройством регионального центра числится трат на 1,1 млрд рублей. На четвертом месте оказалось управление строительства Липецка — почти 1 млрд рублей расходов. Топ-5 замыкает управление здравоохранения Липецкой области со скромными тратами 908,9 млн рублей.



Лидерам по максимальной сумме государственной закупки за последние 11 месяцев в Липецкой области оказалось региональное управление капитального строительства, за раз разыгравшее на электронном аукционе 2,2 млрд рублей. Эта сумма — продолжение строительства пресловутых «Катящихся камней». Вторым по максимальной стоимости лотом в регионе стала школа в Задонском районе — почти 600 млн рублей. К слову, учреждение образования, в отличие от спорткомплекса, планируют открыть уже через несколько месяцев. А «Катящиеся камни», начатые еще в 2012 году, скорее всего, мы увидим только в следующем десятилетии. Третьим по сумме затрат проектом стало строительство школы в районе Манежа. Возведение учреждения управление строительства Липецка проторговало в 509 млн рублей. На четвертом месте по единовременным тратам оказался «Липецкий пассажирский транспорт». Учреждение за раз разыграло лизинг 40 автобусов за 443 млн рублей. Топ-5 замыкает заказ от «Дорожного агентства Липецкой области»: 411 млн рублей потрачено на закупку у единственного поставщика работ по трехлетнему содержанию дорог в Липецком, Грязинском, Добровском, Лебедянском, Задонском районах.



Всего в Липецкой области с начала 2017 года было проведено 18 180 тендеров на общую сумму 25,1 млрд рублей. Относительная экономия на аукционах составила почти 10% или 1 653 741 303 рублей. Общая доля липецких госзакупок в электронных тендерах России составила 0,6%.