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В Липецкой области обнаружена опасная свалка

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#экология
В Липецкой области обнаружена опасная свалка

Содержание химических веществ в почве превышает предельно-допустимую концентрацию в 1,9 раза.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области, сотрудниками отдела земельного надзора при проведении плановой выездной проверки в  администрации сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского района Липецкой области было выявлено, что на части земельного участка сельскохозяйственного назначения размещена свалка твёрдых бытовых отходов производства и потребления. 

С земельного участка были отобраны почвенные пробы нахимико-токсикологические показатели и направлены для исследования, по результатам которых установлено, что содержание химических веществ в почве превышает предельно-допустимую концентрацию в 1,9 раза и не соответствуют требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». Такая почва относится к категории загрязнения «Опасная», что подтверждает порчу земель на части земельного участка сельскохозяйственного назначения на котором размещена свалка. 

На основании полученных данных отделом земельного надзора Управления Россельхознадзора по Липецкой области в отношении главы  сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.2 ст.8.6. КоАП РФ, вынесено постановление о назначении штрафа. В адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленного правонарушения, представление и претензия для добровольного возмещения вреда, причиненного почвам.

Фото  rsn48.ru


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#экология

Комментарии (1)

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Falkonn

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