«Молодой лидер НЛМК» - автор проекта мелиорации Матырского водохранилища Любовь Ушакова

Инженер-программист Любовь Ушакова стала победителем конкурса «Молодой лидер НЛМК» в 2017 году.

Девушка разработала и успешно реализовала проект федерального масштаба по мелиорации Матырского водохранилища. Усилиями Любови и ее команды в водоем было выпущено 30 000 мальков белого амура, которые сделают липецкое море чище. Воплотить в жизнь инициативу девушки помог проект "Стальное дерево", он продолжит реализовывать важные для региона начинания и в 2018 году.





- То, что я победила, стало понятно после объявления оценок за последнее задание. Я не верю в происходящее, но это круто! - поделилась первыми эмоциями после награждения Любовь Ушакова. - Я считаю мою победу полностью заслуженной, потому что в этот конкурс и мой проект вложено немало сил. Было сложно, тяжело, но очень интересно. Одна моя мечта, одно мое стремление реализованы. Сегодня я отдохну после восьми месяцев конкурса, а дальше буду развиваться во всех направлениях, которые будут мне интересны.

Награды победительнице конкурса вручал управляющий директор НЛМК Сергей Филатов. Он признался, что ранее, голосуя за проекты участников на сайте, выбрал инициативу именно Любови Ушаковой.





- Участники финала однозначно входят в историю металлургического комбината, мы никого не забываем и отслеживаем их судьбу и после завершения конкурса. Говорить, что среди них есть победители и побежденные, я бы не стал: все финалисты - уже победители, - считает Сергей Филатов.









Второе место в корпоративном конкурсе занял слесарь-ремонтник цеха по ремонту металлургического оборудования НЛМК Илья Нартов. Награду ему вручила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук. Она отметила, что для организации очень важны все реализованные проекты, их эффективность и долгосрочность, воспитание лидеров в своем коллективе.

- Наш конкурс – это хороший шанс наиболее талантливым молодым сотрудникам проявить себя. В этом году его тема смогла особенно объединить всех участников, так как защита окружающей среды касается каждого из нас. За последние 15 лет НЛМК реализовал на промплощадке около 500 различных экологических проектов. Теперь к этому важному делу приобщились и молодые новолипчане за пределами своего предприятия. Для них конкурс «Молодой лидер» стал не только подспорьем в развитии личной карьеры в компании, но и возможностью проявить себя в реализации важных для города проектов, - рассказала Ирина Ефимчук.

Илья Нартов также был отмечен грамотой администрации Липецкой области за добросовестный труд в металлургической отрасли, ее вручила вице-губернатор региона Людмила Летникова. Она поблагодарила молодых лидеров Новолипецкого комбината за то, что они создают сильную Россию.













Третье место в конкурсе занял начальник участка цеха упаковки проката Сергей Тафинцев. Диплом и символ победы ему вручил директор проектного управления НЛМК Вадим Дубасов. Он поблагодарил всех участников конкурса за желание изменять свою жизнь и мир вокруг себя. А Сергей Тафинцев поблагодарил всех тех, кто на протяжении конкурса поддерживал его.





Заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов признался, что многие из проектов участников просто «сорвали голову» амбициозностью и, в тоже время, реальностью их реализации.





- В течение конкурса я убедился, что уникальное предприятие помогло уникальным молодым лидерам воплотить в жизнь в уникальные инициативы. И это было что-то невероятное! Я не предполагал, что люди в таком возрасте могут творить такие чудеса и достигать такого успеха, - восхитился Евгений Павлов.

Специальными призами от администрации Липецка были награждены ведущий специалист дирекции по прямым продажам Антон Гончаров, инженер-программист Любовь Ушакова, руководитель группы в управлении промышленной экологии Дмитрий Проняев и начальник отдела управления промышленной экологии Антон Харламов. Отдельный грант от благотворительного фонда «Милосердие» за участие в реализации проектов своих конкурентов получил водопроводчик доменных печей Алексей Заев.





И после завершения церемонии награждения гостей вечера ждал трогательный сюрприз. Его подготовил автор проекта по установке солнечных панелей на жилой дом Антон Гончаров. Стоя на сцене с букетом цветов, он попросил свою девушку Юлю, которая поддерживала его на протяжении всего конкурса, подняться к нему. Металлург сделал предложение ей предложение руки и сердца, и та ответила согласием.





«Молодой лидер НЛМК» - это корпоративный конкурс металлургического комбината. Он направлен на выявление перспективных целеустремленных молодых сотрудников, будущих лидеров и управленцев организации. В 2017 году, в Год экологии в России, корпоративное соревнование впервые вышло за пределы предприятия. Каждый из 11 финалистов конкурса реализовал полезный для окружающей среды проект на территории Липецка. Кажется, молодые лидеры НЛМК в рамках проекта «Стальное дерево» воплотили в жизнь все то, чего так не хватало городу: создали экологическую тропу, очистили дренажную систему Нижнего парка, высадили новые аллеи и открыли зону отдыха у воды, внедрили солнечную энергетику в жилой дом, украсили Липецк граффити на экологическую тематику и многое другое. Всего в конкурсе «Молодой лидер НЛМК - 2017» приняли участие более 800 человек. Всех финалистов включат в специальную базу данных о перспективных работниках, для них составят индивидуальный план развития в компании.



