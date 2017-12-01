Общество
45 минут назад
Двое липецких судей оставили свою должность
Отставки приняла квалификационная коллегия.
Квалификационная коллегия судей Липецкой области рассмотрела обращения и приняла отставки двух судей региона. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ККС Липецкой области.
Свою должность решила оставить судья Октябрьского районного суда Липецка Лариса Коса. 55-летняя женщина проработала в системе почти 20 лет. Была назначена на должность судьи Октябрьского райсуда еще в 2000 году. В производстве судьи находился громкий процесс по претензиям к застройщикам коттеджного поселка «Ясная поляна».
Также в отставку ушла заместитель председателя Грязинского городского суда Валерия Смагина. Она оставит свою должность 21 декабря. 53-летний юрист проработала судьей более 25 лет. Была назначена на должность заместителя председателя Грязинского городского суда Липецкой области в 2011 году.
Объявлений о конкурсе на замещение вакансий пока не поступало.
Свою должность решила оставить судья Октябрьского районного суда Липецка Лариса Коса. 55-летняя женщина проработала в системе почти 20 лет. Была назначена на должность судьи Октябрьского райсуда еще в 2000 году. В производстве судьи находился громкий процесс по претензиям к застройщикам коттеджного поселка «Ясная поляна».
Также в отставку ушла заместитель председателя Грязинского городского суда Валерия Смагина. Она оставит свою должность 21 декабря. 53-летний юрист проработала судьей более 25 лет. Была назначена на должность заместителя председателя Грязинского городского суда Липецкой области в 2011 году.
Объявлений о конкурсе на замещение вакансий пока не поступало.
Ольга