Общество

45 минут назад

Двое липецких судей оставили свою должность

1 673
#отставка #суд
Двое липецких судей оставили свою должность

Отставки приняла квалификационная коллегия.

Квалификационная коллегия судей Липецкой области рассмотрела обращения и приняла отставки двух судей региона. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ККС Липецкой области.

Свою должность решила оставить судья Октябрьского районного суда Липецка Лариса Коса. 55-летняя женщина проработала в системе почти 20 лет. Была назначена на должность судьи Октябрьского райсуда еще в 2000 году. В производстве судьи находился громкий процесс по претензиям к застройщикам коттеджного поселка «Ясная поляна».

Также в отставку ушла заместитель председателя Грязинского городского суда Валерия Смагина. Она оставит свою должность 21 декабря. 53-летний юрист проработала судьей более 25 лет. Была назначена на должность заместителя председателя Грязинского городского суда Липецкой области в 2011 году.

Объявлений о конкурсе на замещение вакансий пока не поступало.
1 673
#отставка #суд

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ольга

10 минут назад
Конкурс на замещение вакансий?)))))))) Может еще и объявление на Авито дать, ведь вообще нет претендентов.)))
ответить

Еще в рубрике

39% новорожденных в Липецкой области – первенцы
#демография
39% новорожденных в Липецкой области – первенцы

58 минут назад

Общество
Липчане обсудят заливку катка на танцплощадке
#инициатива #благоустройство
2
Липчане обсудят заливку катка на танцплощадке

сегодня, 10:15

Общество
Первый день зимы в Инстаграм липчан
#зима #Новый год
Первый день зимы в Инстаграм липчан

сегодня, 10:09

Общество
Срубленная в лесу ёлка обойдётся в 6014 рублей
#Новый год #ёлка #сосна
1
Срубленная в лесу ёлка обойдётся в 6014 рублей

сегодня, 09:49

Общество
Сергей Иванов направил соболезнование в связи с кончиной мэра города Крушевац Драги Нестровича
#города-побратимы
7
Сергей Иванов направил соболезнование в связи с кончиной мэра города Крушевац Драги Нестровича

вчера, 17:00

Общество
Наглый толстый голубь разогнал прохожих с остановки у Октябрьского рынка (ФОТО)
#Голубь #общение #радость
41
Наглый толстый голубь разогнал прохожих с остановки у Октябрьского рынка (ФОТО)

вчера, 16:50

Общество