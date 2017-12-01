39% новорожденных в Липецкой области – первенцы

9863 малышей родились в Липецкой области в январе-октябре – это на 10% меньше, чем год назад. Среди них 39% детей родилось у матерей первыми, 41% - вторыми, 20% - третьими и последующими.

Кроме того, за 10 месяцев на свет появилось 120 пар близнецов (в 2016 году – 133 пары близнецов, 3 тройни и 1 четверня).

Умерло за 10 месяцев 14237 человек – число умерших уменьшилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Превышение числа умерших над родившимися в январе-октябре 2017 года составило 4374 человека или 4,5 человека на 1000 человек населения. Миграционный прирост составил 445 человек. Численность постоянного населения по предварительной оценке составила на 1 ноября 1152,3 тыс. человек, сообщает Липецкстат.

С начала года в Липецкой области новые семьи создали 7179 пар – на 12,5% больше, чем год назад. Официально распались 4147 семей, что также превышает прошлогодний показатель (+4%). В целом на 1000 браков пришлось 581 развод, тогда как в прошлом году – 630.