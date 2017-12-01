Общество

сегодня, 10:15

Липчане обсудят заливку катка на танцплощадке

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#инициатива #благоустройство
Липчане обсудят заливку катка на танцплощадке

И массу инициатив по благоустройству села Становое.

Администрация Становлянского района объявила целый ряд опросов по поводу благоустройства районного центра. В селе Становое планируют много перемен.

В первую очередь, на обсуждении стоит краткосрочная задача — заливка катка на месте танцевальной площадки. Чиновники считают, что это позволит увеличить количество занимающихся спортом в зимнее время года. Впрочем, место заливки катка предлагается обсудить в комментариях. Опрос активен до 12 января.

Иные инициативы — с заделом на будущее. Авторы опроса вынесли на обсуждение сбор предложений по благоустройству улицы Королёва, улицы Становлянская и центральной площади в селе. Пока в планах чиновников — высадка растений и создание цветочных объемных композиций. Например, на Становлянской хотят видеть балерину, созданную из живых цветов.

Все предложения активистов «Портала неравнодушных» принимаются в ближайшие полтора месяца. С учетом поступающих идей будет скорректирован существующий план.
2 535
#инициатива #благоустройство

Комментарии (2)

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я

17 минут назад
уж лучше тогда сразу на лестнице петровского спуска...
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Мимоходом

сегодня, 10:26
Потепление, дождь зальет...
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