Общество
сегодня, 10:15
Липчане обсудят заливку катка на танцплощадке
И массу инициатив по благоустройству села Становое.
Администрация Становлянского района объявила целый ряд опросов по поводу благоустройства районного центра. В селе Становое планируют много перемен.
В первую очередь, на обсуждении стоит краткосрочная задача — заливка катка на месте танцевальной площадки. Чиновники считают, что это позволит увеличить количество занимающихся спортом в зимнее время года. Впрочем, место заливки катка предлагается обсудить в комментариях. Опрос активен до 12 января.
Иные инициативы — с заделом на будущее. Авторы опроса вынесли на обсуждение сбор предложений по благоустройству улицы Королёва, улицы Становлянская и центральной площади в селе. Пока в планах чиновников — высадка растений и создание цветочных объемных композиций. Например, на Становлянской хотят видеть балерину, созданную из живых цветов.
Все предложения активистов «Портала неравнодушных» принимаются в ближайшие полтора месяца. С учетом поступающих идей будет скорректирован существующий план.
В первую очередь, на обсуждении стоит краткосрочная задача — заливка катка на месте танцевальной площадки. Чиновники считают, что это позволит увеличить количество занимающихся спортом в зимнее время года. Впрочем, место заливки катка предлагается обсудить в комментариях. Опрос активен до 12 января.
Иные инициативы — с заделом на будущее. Авторы опроса вынесли на обсуждение сбор предложений по благоустройству улицы Королёва, улицы Становлянская и центральной площади в селе. Пока в планах чиновников — высадка растений и создание цветочных объемных композиций. Например, на Становлянской хотят видеть балерину, созданную из живых цветов.
Все предложения активистов «Портала неравнодушных» принимаются в ближайшие полтора месяца. С учетом поступающих идей будет скорректирован существующий план.
я
Мимоходом