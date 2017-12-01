Общество

24 минуты назад

Срубленная в лесу ёлка обойдётся в 6014 рублей

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#Новый год #ёлка #сосна
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Срубленная в лесу ёлка обойдётся в 6014 рублей

В Липецкой области сегодня стартовала операция «Новогодняя ель».

Как рассказал GOROD48 заместитель начальника Управление лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, сегодня в Липецкой области стартовала усиленная охрана хвойного молодняка - операция "Новогодняя ель".

Операция "Новогодняя ель" продлится с 1 по 31 декабря. Патрулировать леса круглосуточно будут 224 инспектора совместно с УМВД России по Липецкой области. Всего созданы 33 патрульные группы, установлено 100 предупреждающих аншлагов, сообщающих об отвественности, которая грозит за срубленную сосну.

Штраф за одну срубленную сосну сегодня составляет 3000 рублей плюс 3014 рублей придётся компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. За два срубленных дерева последует уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. 

К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч штук сосен. Рубка во всех 10 лесхозах региона начнётся 6-7 декабря. В этом году срубят деревья на специальных плантациях, которые посадили в 2007-2011 годах. 

 
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#Новый год #ёлка #сосна
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