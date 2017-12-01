Водитель «Вольво» сбил на переходе 85-летнюю пенсионерку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Как сообщает ГИБДД по Липецкой области, 30 ноября в Липецке на автодороге «Орел – Тамбов» 45-летний водитель автомобиля «Вольво» сбил 85-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка с различными травмами была доставлена в больницу скорой помощи №1, госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1415 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, неиспользование ремней безопасности – 84, детских удерживающих устройств- 9, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 53.