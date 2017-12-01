сегодня, 08:43
Водитель «Вольво» сбил на переходе 85-летнюю пенсионерку
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1415 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, неиспользование ремней безопасности – 84, детских удерживающих устройств- 9, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 53.
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