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Разбойник пошел на дело с реечным ключом

5 647
#разбой
Разбойник пошел на дело с реечным ключом

30 ноября в полицию обратился 46-летний житель Данкова, за три дня до этого ставший жертвой разбойного нападения. 

По словам мужчины, 27 ноября в его квартире неизвестный, угрожая реечным ключом, отнял 6000 рублей и золотую цепочку.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, cотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний ранее судимый житель Данкова. Расследование проводит МОМВД России "Данковский".
5 647
#разбой

Комментарии (5)

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ГОРОЖАНИН

10 минут назад
Подождите скоро все больше будет выходить людей на большую дорогу с ключами да с монтажками.
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однажды

50 минут назад
Однажды. в. студеную. зимнюю. пору. он. из. лесу. вышел. был. сильный. мороз
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отпетушитель

52 минуты назад
разбойнику разворотить голубятню
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33333

56 минут назад
Отпетушитель, отпетушить
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Отпетушитель

сегодня, 08:50
Ваш вердикт?
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