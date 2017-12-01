Разбойник пошел на дело с реечным ключом

30 ноября в полицию обратился 46-летний житель Данкова, за три дня до этого ставший жертвой разбойного нападения.

По словам мужчины, 27 ноября в его квартире неизвестный, угрожая реечным ключом, отнял 6000 рублей и золотую цепочку.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, cотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний ранее судимый житель Данкова. Расследование проводит МОМВД России "Данковский".