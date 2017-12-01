Спорт

вчера, 21:13

Отпуск футболисты «Металлурга» проведут… в тренировках (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #подготовка
Отпуск футболисты «Металлурга» проведут… в тренировках (ФОТО)

С 1 декабря игроки и тренеры «Металлурга» официально оправляются в отпуск.

Большая часть команды отдыхать намерена дома – в Липецке, Ельце, Данкове, Добринке и т.д. Впрочем, даже на отдыхе наши спортсмены выразили желание самостоятельно поддерживать форму.

В прежние годы футболисты, минимум, два раза в неделю собирались на стадионе и на площадке за Северной трибуной играли друг с другом. Сейчас у «Металлурга» появилась новая возможность поддерживать форму – тренировки по кроссфиту, которые проходят в одном из липецких фитнес-центров.

Кроссфит - это система физической подготовки, созданная в 2000 году американцами Грегом Глассманом и его женой Лорен Дженай. Система включает в себя тренировки с высокой интенсивностью с элементами тяжелой атлетики, гимнастики, пауэрлифтинга, гиревого спорта, бега, полиометрики (прыжки), упражнений стронгмена и т.д. Пожалуй, это одна из самых эффективных систем поддержания формы для футболистов в зимнее время.

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Первыми кроссфитнес опробовали игроки молодежной команды «Металлурга», но потихоньку к ним присоединяется и «основа». Например, сегодня на тренировке был заменен капитан главной команды области Евгений Фролов.

Фролов рассказал и об еще одном плане на отпуск. Футболисты «Металлурга» хотели бы провести между собой двустороннюю игру… по хоккею. Правда, для этого еще нужно найти амуницию, коньки и свободную ледовую площадку. Но можно не сомневаться, что встреча, если она состоится, получится захватывающей и упорной.

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#Футбол #"Металлург" #подготовка

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