Чудо-серия прервалась: МХК «Липецк» уступил «Тверичам» в овертайме

Гол уже на 2-й минуте сегодня не помог липчанам.

Только что в «Звездном» завершился домашний матч липецких хоккеистов с «Тверичами». Увы, но развить успех после вчерашней победы – 7:3 наша команда на этот раз не смогла, хотя и вела в счете до середины второго периода. Итог встречи – победа гостей в овертайме со счетом 2:1.

Липчане быстро открыли счет, что вселило оптимизм в болельщиков. Всего 1 минута и 4 секунды понадобились лучшему бомбардиру нашей команды Андрею Мещерякову, чтобы поразить ворота гостей с передачи Павла Скуматова.

Ближе к концу первого периода липчане из-за двух удалений подряд вынуждены были почти минуту играть втроем против пятерки соперников, но выстояли и в этой ситуации.

Казалось, что «Липецк» разовьет свое преимущество, но время шло, а заброшенных шайб все не было. На 35-й минуте сработала известная поговорка: рослав Малков все-таки пробил действовавшего до этого безукоризненно нашего голкипера Александра Шелкова – 1:1.

Третий период не принес заброшенных шайб. И команда пришлось выяснять отношения в овертайме. Он начался с того, что спустя всего 11 секунд после начала дополнительного времени судьи зафиксировали обоюдное удаление у нашего Глеба Ромащенко и тверича Олега Жданова, причем последний к малому штрафу прибавил еще и дисциплинарный на 10 минут.

Страсти кипели уже вовсю, но в самом начале 3-й минуты овертайма удача улыбнулась гостям: победную шайбу у них забросил Алексей Демидов. Этот гол оборвал и победную серию нашей команды в домашних матчах.

Таким образом, «Липецк» остался в турнирной таблице на 5-м месте, а отрыв от первой «четверки» вновь увеличился. «СКА-Варяги» сегодня неожиданно крупно выиграли в Пензе у «Дизелиста» - 6:0 и теперь опережают нашу команду на 3 очка. Впрочем, еще далеко не вечер…

Следующие матчи 9 и 10 декабря наша команда проведет в Рябинске с аутсайдером «Полетом».



Фото НМХЛ.

