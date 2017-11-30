В Липецке появились семь новых мастеров спорта

А тренер по плаванию получила категорию «Pro», позволяющую работать со сборными страны.

Министерство спорта Российской федерации опубликовало очередные наградные приказы, согласно которым спортсменам присваиваются звания.

Семеро наших земляков получили звания мастеров спорта России. Это гребцы из липецкой СШОР №10 Григорий Горюшин, Сергей Иськив и Алексей Швецов, боксер Богдан Ракич и тхэквондистка Виктория Овчинникова (оба ОК СШОР), дзюдоистка Екатерина Плахова (ДЮСШ №8 «Юность»), тяжелоатлет Степан Васильев.

Кроме того Всероссийская федерация плавания присвоила нашей землячке тренеру ОК СШОР Оксане Кравчук профессиональную категорию «Pro», которая дает право работать со сорными командами России.

Оксана Кравчук вместе с Еленой Каймоновой подготовили Маскима Бочарникова, который в этом году выиграл «серебряную» медаль юниорского чемпионата мира в составе эстафетной команды.