Липчане взяли Кубок России в древнем единоборстве, которое придумал мифический Геракл (ФОТО)

Три наших земляка вошли в сборную России по панкратиону.

В мире возрождается панкратион – единоборство, которое входило в программу еще древнегреческих Олимпиад (его создателем называют мифических Тесея и Геракла), и, похоже, Липецк становится одним из центров этого вида спорта в России.

В розыгрыше Кубка страны по панкратиону в Бердске (Новосибирская область) на счету липчан оказались две «золотые» и одна «серебряная» награды, причем все наши медалисты вошли в сборную России и в 2018 году выступят в чемпионатах мира и Европы.

Неизвестно, как бы отнеслись к этому древние греки, которые не допускали женщин до олимпийских соревнований даже в качестве зрительниц, но в современных соревнованиях принимает участие и так называемый «слабый пол». В частности наша мастер спорта по рукопашному бою неоднократная чемпионка России и Европы по боевым единоборствам Анна Михайлова. В Бердске именитая спортсменка буквально катком прошлась по всем соперницам и стала чемпионкой в весе до 75 кг.

Мало шансов оставил своим конкурентам и Алихон Умаров в категории до 66 кг. Алихон провел четыре боя, три из которых выиграл досрочно и один – по очкам. Итог – заслуженное первое место и «золотая» медаль.



Алихон Умаров на вершине пьедестала почета.



В весе до 100 кг выступал Максим Бочарников – боец, который имеет самую большую в Липецке коллекцию наград в панкратионе. Победитель первенств России, Европы и мира на взрослом уровне выиграл два боя и вышел в финал. Решающий поединок сложился не по сценарию липчанина, сказалось то, что противник провел на один поединок меньше и был свежее. Бой Максим проиграл, и в итоге получил «серебряную» медаль.

Подготовили наших бойцов Игрь Воротынцев и Андрей Шишкин.