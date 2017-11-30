Общество

34 минуты назад

Сергей Иванов направил соболезнование в связи с кончиной мэра города Крушевац Драги Нестровича

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#города-побратимы
Сергей Иванов направил соболезнование в связи с кончиной мэра города Крушевац Драги Нестровича

Мэр Сергей Иванов направил телеграмму в сербский город-побратим Липецка Крушевац со словами глубокого и искреннего соболезнования по случаю безвременной кончины мэра города Драги Несторовича.  

Траурная церемония  похорон состоится в пятницу 1 декабря, сообщили коллеги из Крушеваца.  

«Видный политический деятель, инженер, исследователь  Драги Несторович внес значительный вклад в развитие города Крушевац. При его непосредственном руководстве и им лично было сделано многое для укрепления социально-экономических связей между нашими городами», - говорится в тексте телеграммы.

Липецк и Крушевац связывают побратимские отношения. Договор руководителями городов был подписан 28 июня 2016 года, когда липецкая делегация выезжала в дружественную страну по приглашению сербской стороны.  В июле того же года сербская делегация во главе с мэром Драги Несторовичем побывала в Липецке, где приняла участие в праздновании Дня города, а также в деловом форуме «Сербия – Россия».

Драги Несторович родился 16 августа 1957 года. Инженер по образованию специализировался на исследованиях в машиностроении в Японии и Италии. Работал руководителем промышленных предприятий. Мэром города Крушевац был избран в апреле в 2014 года.   

839
#города-побратимы

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