Сергей Иванов направил соболезнование в связи с кончиной мэра города Крушевац Драги Нестровича

Мэр Сергей Иванов направил телеграмму в сербский город-побратим Липецка Крушевац со словами глубокого и искреннего соболезнования по случаю безвременной кончины мэра города Драги Несторовича.

Траурная церемония похорон состоится в пятницу 1 декабря, сообщили коллеги из Крушеваца.

«Видный политический деятель, инженер, исследователь Драги Несторович внес значительный вклад в развитие города Крушевац. При его непосредственном руководстве и им лично было сделано многое для укрепления социально-экономических связей между нашими городами», - говорится в тексте телеграммы.

Липецк и Крушевац связывают побратимские отношения. Договор руководителями городов был подписан 28 июня 2016 года, когда липецкая делегация выезжала в дружественную страну по приглашению сербской стороны. В июле того же года сербская делегация во главе с мэром Драги Несторовичем побывала в Липецке, где приняла участие в праздновании Дня города, а также в деловом форуме «Сербия – Россия».

Драги Несторович родился 16 августа 1957 года. Инженер по образованию специализировался на исследованиях в машиностроении в Японии и Италии. Работал руководителем промышленных предприятий. Мэром города Крушевац был избран в апреле в 2014 года.