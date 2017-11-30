Зима в Липецкой области начинается с дождя и потепления до +3

1-3 декабря под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области ожидаются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега, дождя и мороси. Среднесуточные температуры воздуха прогнозируются около 0 градусов ,что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой мокрый снег и морось, днем также небольшие осадки в виде дождя, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек., местами порывы до 19 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно, ночью небольшой мокрый снег и морось, днем небольшие дожди. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до +2.

Самым теплым день 1 декабря в Липецке был в 2012 году, когда температура воздуха достигла +12, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1998 году — 29 градусов мороза.