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57 минут назад

Минздрав обяжет табачные компании раскрыть полный состав сигарет

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#курение
Минздрав обяжет табачные компании раскрыть полный состав сигарет

Минздрав предложил новую форму отчета для табачных компаний, которая обяжет их ежегодно предоставлять полные данные о каждой марке сигарет. 

Об этом говорится в письме замминистра здравоохранения Сергея Краевого в Минэкономразвития, с текстом которого ознакомились «Известия».

В документе указано, что производители будут обязаны уточнять долю всех ингредиентов в общей массе изделия, а также указывать, из какой бумаги сделаны сигареты и фильтр. Кроме того, форма Минздрава требует уточнения данных об ароматизаторах и добавках, составе дыма и наличии токсикологической экспертизы.

Сейчас табачные компании информируют Минздрав только об ингредиентах сигарет, доля которых превышает 0,1% в массе изделия. При этом производители не указывают бренды.

Как сообщили изданию в министерстве, введение формы нацелено на получение данных, которые будут использованы для разработки мер по сокращению потребления табака.

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#курение

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