В России

58 минут назад

Дмитрий Медведев не видит себя президентом в ближайшее время

104
#Медведев #президент
Дмитрий Медведев не видит себя президентом в ближайшее время

Но работать продолжит.

Дмитрий Медведев в традиционном ежегодном интервью российским телеканалам заявил, что не планирует баллотироваться на предстоящих выборах президента, - передает РИА-Новости

"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", — сказал премьер-министр.

Глава правительства пообещал, что о всех кандидатах станет известно в ближайшее время. Он также отметил, что "Единая Россия", безусловно, поддержит Владимира Путина, если президент решит баллотироваться на предстоящих выборах.

Медведев занимал пост главы государства в 2008—2012 годах.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

На данный момент о планах баллотироваться заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и председатель Партии роста Борис Титов. Партия "Яблоко" планирует выдвинуть Григория Явлинского. От КПРФ, вероятно, на выборы пойдет Геннадий Зюганов, однако окончательное решение примет партийный съезд.




104
#Медведев #президент

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минздрав обяжет табачные компании раскрыть полный состав сигарет
#курение
Минздрав обяжет табачные компании раскрыть полный состав сигарет

57 минут назад

В России
#внешний долг
ЦБ прогнозирует снижение внешнего долга РФ при новых санкциях США

сегодня, 16:34

В России
Россия ответит на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США
#Россия #США #Кремль
Россия ответит на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США

сегодня, 16:30

В России
Ребенок пришел в детский сад с пневматическим пистолетом
#детский сад #оружие
Ребенок пришел в детский сад с пневматическим пистолетом

сегодня, 14:16

В России
#Рамзан Кадыров #Емельяненко
Кадыров и Емельяненко встретились на ринге

сегодня, 14:05

В России
Бедность признали проблемой России
#Дмитрий Медведев #бедность #экономика
2
Бедность признали проблемой России

сегодня, 13:46

В России