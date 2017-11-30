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58 минут назад
Дмитрий Медведев не видит себя президентом в ближайшее время
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Но работать продолжит.
Дмитрий Медведев в традиционном ежегодном интервью российским телеканалам заявил, что не планирует баллотироваться на предстоящих выборах президента, - передает РИА-Новости.
"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", — сказал премьер-министр.
Глава правительства пообещал, что о всех кандидатах станет известно в ближайшее время. Он также отметил, что "Единая Россия", безусловно, поддержит Владимира Путина, если президент решит баллотироваться на предстоящих выборах.
Медведев занимал пост главы государства в 2008—2012 годах.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.
На данный момент о планах баллотироваться заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и председатель Партии роста Борис Титов. Партия "Яблоко" планирует выдвинуть Григория Явлинского. От КПРФ, вероятно, на выборы пойдет Геннадий Зюганов, однако окончательное решение примет партийный съезд.
"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", — сказал премьер-министр.
Глава правительства пообещал, что о всех кандидатах станет известно в ближайшее время. Он также отметил, что "Единая Россия", безусловно, поддержит Владимира Путина, если президент решит баллотироваться на предстоящих выборах.
Медведев занимал пост главы государства в 2008—2012 годах.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.
На данный момент о планах баллотироваться заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и председатель Партии роста Борис Титов. Партия "Яблоко" планирует выдвинуть Григория Явлинского. От КПРФ, вероятно, на выборы пойдет Геннадий Зюганов, однако окончательное решение примет партийный съезд.
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