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Россия ответит на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США

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#Россия #США #Кремль
Россия ответит на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США

В Кремле разочарованы лишением российского телеканала RT аккредитации в конгрессе США и считают эти меры «ограничением работы СМИ» и «очень недружественным шагом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нарушением принципов свободы слова лишение Russia Today аккредитации в Конгресс США, - передает "Интерфакс".

"Хотелось бы назвать чрезвычайно разочаровывающим, неверным и нарушающим принципы свободы работы прессы, свободы слова решение американских сенаторов и конгрессменов лишить аккредитации Russia Today. Причем не только американскую RT, но и другие СМИ, имеющие отношение к этому холдингу", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Это ничто иное как ограничение работы СМИ. Это очень недружественный шаг. Мы глубоко разочарованы. И мы надеемся, что такой неудачный период в американской истории рано или поздно разрешится восстановлением демократических свобод", - отметил Песков.

"Наверное, не нужно быть провидцем, чтобы прогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны наших законодателей в отношении американских СМИ", - добавил он.
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#Россия #США #Кремль

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