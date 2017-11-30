сегодня, 16:30
Россия ответит на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США
В Кремле разочарованы лишением российского телеканала RT аккредитации в конгрессе США и считают эти меры «ограничением работы СМИ» и «очень недружественным шагом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Хотелось бы назвать чрезвычайно разочаровывающим, неверным и нарушающим принципы свободы работы прессы, свободы слова решение американских сенаторов и конгрессменов лишить аккредитации Russia Today. Причем не только американскую RT, но и другие СМИ, имеющие отношение к этому холдингу", - сказал Песков журналистам в четверг.
"Это ничто иное как ограничение работы СМИ. Это очень недружественный шаг. Мы глубоко разочарованы. И мы надеемся, что такой неудачный период в американской истории рано или поздно разрешится восстановлением демократических свобод", - отметил Песков.
"Наверное, не нужно быть провидцем, чтобы прогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны наших законодателей в отношении американских СМИ", - добавил он.