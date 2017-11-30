Умные города, технологии и профессии будущего - первый IT – форум прошел в Липецке

Электронные чипы вместо паспорта, умные дома и даже города. О разработках и профессиях, которые на несколько шагов обгоняют время, говорили в Липецком государственном техническом университете. Здесь состоялся первый IT – форум «Tech-i-net. Технологии и коммуникации».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, участниками форума стали боле 300 студентов, которые сегодня получают специальности, связанные с разработкой и внедрением инноваций. Организатор мероприятия – департамент экономического развития администрации Липецка – выбрал площадку проведения форума не случайно. Как рассказал ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев, в далеком 1969 году именно в этом вузе появился вычислительный центр – одна из первых в нашей стране баз, где зарождались IT – технологии.

Работа форума началась с приветственного слова главы Липецка Сергея Иванова. Затем в рамках пленарного заседания ребята смогли заглянуть в будущее вместе с руководителями и представителями компаний, крупнейших на российском рынке инноваций.

Директор ООО «МедСофт» Алексей Мигита представил собравшимся новейшие разработки, позволяющие сделать медицинское обслуживание комфортнее, а препараты эффективнее и безопаснее. Руководитель ООО «Симплекс» Павел Домашнев рассказал о технологиях, благодаря которым человек освобождается от утомительной однообразной деятельности и может уделить больше времени творческой работе.

Адвокат по робоэтике, дизайнер виртуальной и инженер по восстановлению естественной среды обитания – вот лишь часть профессий, которые в ближайшее время могут войти в число самых востребованных, по мнению Александра Святца. Вместе с тем, директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком» считает, что способности в области разработки, сопровождения и реализации проектов, умение мыслить креативно останутся не потеряют своей актуальности еще долгие годы.

Как стать «жителем» города инноваций юные липчане узнали от начальника отдела привлечения инвесторов АО ОЭЗ «ИННОПОЛИС» Олег Протопопов. В свою очередь декан факультета автоматизации и информатики ЛГТУ Павел Сараев, рассказал, как липецкие умники и умницы могут реализовать свой потенциал в родном городе.

Форум продолжился работой секций. В ходе мастер-классов и бесед ребята обсудили с модераторами возможности развития в регионе IT – бизнеса, вопросы обеспечения информационной безопасности, а также проблемы и перспективы создания «умных городов».

Яркой точкой мероприятия стала церемония награждения победителей олимпиад различного уровня и подписание соглашения о сотрудничестве между департаментом экономического развития и ЛГТУ. Итоги форума подвел глава Липецка Сергей Иванов.

- Форум «Tech-i-net. Технологии и коммуникации» - наш первый, но важнейший шаг в данном направлении. Движение в ногу со временем и, даже опережая его – сегодня это обязательное условие успешного развития человека, предприятия, отрасли и муниципального образования. Необходимо соответствовать условиям, которые предъявляет современный рынок. Если мы хотим видеть в Липецке специалистов, знания и умения которых отвечают мировым стандартам, их необходимо взращивать. А для этого следует создать базу. Именно поэтому подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, а создание IT-парка мы считаем стратегической задачей, - заключил глава Липецка Сергей Иванов.